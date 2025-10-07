英国のインターナショナルスクールが、2025年9月、神戸に開校した。第1期生として日本の小学1年生から6年生にあたる約80人が入学。「英語」での学校生活が始まった。

英国の名門校「North London Collegiate School (NLCS)」の日本での初拠点となる「NLCS Kobe」。六甲アイランド（神戸市東灘区）にあるアジア・ワン・センターが学び舎だ。開校して約2週間が経った9月中旬、学校を訪れた。

授業の様子 画像提供：NLCS Kobe

教室から、教師と子どもたちの声が聞こえてくる。話されているのは「英語」だ。教室にはサポートのための日本語を話すスタッフの姿もある。毎日の授業は「イングリッシュ・プログラム」からスタート。学年に関係なく子どもたちの英語のレベルに合わせて、英語の音や、発音、単語に接する。いわば「ウォーミングアップ」をして、学年ごとの授業に移る。

授業の様子 画像提供：NLCS Kobe

ここでの授業は、「日本語（国語）」と「算数」などの一部を除いて「探究型総合学習」で行われる。3歳から12歳までを対象にしたPYP （Primary Years Programme）と呼ばれるもので、地球規模での重要性を持った6つのテーマを横断的に学んでいく。「例えば、絶滅危惧種について調べよう、となると、どんな生物かを知ることで、理科（生物）の授業につながるし、生息場所を知ることは地理に。そこから更に学びを広げることもできる。いろいろなことを関連付けて学べます。これを（小学部にあたる）5年間取り組みます。そして（中学部に）上がったときにはよりグローバルな学びに繋がっていきます」と同校の山田亜希子プロジェクトマネージャーは話す。

授業の様子 画像提供：NLCS Kobe

開校して約2週間、子どもたちは教師の話に耳を傾け、時に積極的に発言するなど、徐々に慣れているようだ。初代校長のマシュー・ウィリアムズさんは「子どもたちの英語力は、ゆっくりかもしれませんが日に日に上がっています。入学当初は『Good morning!』と声をかけても私の顔を見るだけだったのに、今では『Good morning! Mr. Williams! How are you?』と返ってきます。うれしいことです」と笑顔だ。そして「（子どもたちは）家に帰ったら疲れているはず。これまでとは違う言語で過ごしているのですから。それでも保護者からは『Happy』だという報告を受けています」と続けた。

マシュー・ウィリアムズ校長（右）

校内には、教室のほか、図書コーナーや運動ができるホール、カフェテリアもある。ホールからは六甲山、そして海側を望むことができる。カフェテリアではランチタイムに暖かい食事が提供され、週3回は日本食、2回はインターナショナル料理（洋食など）となる。

校内風景

理科室１

講堂・運動もできるホール

カフェテリア

NLCSは、1850年に設立された英国で最も歴史のある女子校のひとつ。世界のどこにいても同じ水準の授業を受けることができるIB（国際バカロレア）ディプロマなどの試験で、英国国内でトップクラスの評価を得ている。近年積極的に海外に分校を設けており、神戸は5校目、日本では初めての分校となる。

授業の様子 画像提供：NLCS Kobe

日本でなぜ神戸なのか？神戸は海と山に囲まれ、長年にわたって貿易、文化、医療、研究の分野で国際的な役割を果たしてきた。「（同校が進める）生徒一人ひとりに徹底的に寄り添うパストラルケアや、自然の中での課外活動を行う上でも、自然が近くにあることはとても重要。神戸はその条件が整っている」とウィリアムズ校長は話す。ウィリアムズ校長自身は、神戸に、そして日本に住むのは初めてだが、「風も通り、大阪のような都市や空港とのアクセスもいい。海側はメリケンパークやハーバーランドがあり、須磨ビーチにも行きました。また六甲の北側もより自然が多く、魅力いっぱい」と神戸を絶賛する。同校では子どもだけでなく、教師のウェルビーイング（心身の健康と幸福）も質の高い教育を支える重要な要素であるとの考えがあり、その点からも神戸は絶好の場所だった。

自習室

図書コーナー

その神戸に誕生したNLCS Kobe。カリキュラムでは日本語と日本文化にも力を入れる。「日本語については（日本の）公立学校や私立学校と同じ基準での授業を行います。そして日本文化について学ぶことも大切にし、京都の寺での課外授業も考えています。英語そして、日本語、日本文化、この3つが柱です」とウィリアムズ校長。その陰には「子どもたちに、自分の国の言語・文化の素晴らしさを知ってほしい。そして日本には、例えば（JR）新幹線に代表されるような世界をリードするエンジニアリング＝技術もある。自信と誇りを持って、世界に羽ばたいてほしい」という思いがある。

NLCS Kobeが取り組むカリキュラム

開校式での様子

開校式での様子

六甲アイランドで開校したNLCS Kobe。現在は「小学部」のみだが、2028年9月には、六甲山に新設される校舎で寄宿舎も備えた「中等部」を開校する予定。イタリアの建築家、ミケーレ・デ・ルッキが設計を手掛け、六甲山の自然体系をできる限りそのまま残し、環境へのダメージを抑えた上で、校舎・寄宿舎の他、体育館、講堂とシアタールームを整備する。ウィリアムズ校長は「美しい自然の中で、安心、安全な学習環境を目指す」と話す。

NLCS Kobeが入る アジア・ワン・センター（神戸市東灘区）

2028年、六甲山に完成予定の新校舎イメージ

ウィリアムズ校長は「将来的には、日本にあるIB校をリードする存在になりたい。ここで学んだ子どもたちが、IBのトップ大学へ進学したり、起業したり、例えばファッションデザイナーになったり・・・子どもたちそれぞれにあった夢や目標を見つけてそこを目指してほしい」。NLCS Kobeで学ぶ子どもたちがどんな未来を切り開いていくのだろうか。