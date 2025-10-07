±±°æÎï¹á¡¢¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¡É¤òÈäÏª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î±±°æÎï¹á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¢²Ä°¦¤¤¡×±±°æÎï²Ú¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
±±°æ¥×¥í¤Ï¡ÖKANSAI COLLECTION¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER¡×¡£¤½¤³¤Ç±±°æ¥×¥í¤È¿û¾ÂºÚ¡¹¥×¥í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦iLiFE!¡Ê¤¢¤¤¤é¤¤¤Õ¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢±±°æ¥×¥í¤È¿û¾Â¥×¥í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Chell7¡Ê¤Á¤§¤ë¤Ê¤Ê¡Ë¤È¤·¤Æ½é¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤ÏiLiFE!¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ªÈ×¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿ー³ÎÄê¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¿û¾Â¥×¥í¤È¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¡¡¤¼¤Ò±±°æ¥×¥í¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨usuireika54¡¿Instagram