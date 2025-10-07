地区シリーズ第1戦の9回に登板

【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャース・佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第1戦で9回から登板。1回を無失点に抑えて日米通じてプロ初セーブを挙げた。ドジャース公式SNSは勝利の瞬間、佐々木の“珍しい瞬間”を捉えた。

先発した大谷翔平が6回3失点と試合を作り、グラスノー、ベシアとつないでそして佐々木が9回のマウンドへ。先頭のリアルミュートへの初球はこの日最速の162.5キロ。最後はスプリットで見逃し三振を奪った。続くケプラーには右翼線二塁打を浴びたが、カステヤノスを二ゴロ、最後はストットを三邪飛に抑えて無失点に抑えた。

佐々木といえば、マウンド上で感情を爆発させることはあまりないが、この日は別だった。リアルミュートを三振に取った場面でも、右手で握りこぶしを素早く作ってガッツポーズ。そして試合の最後を締めると、雄叫びを上げた。

ドジャース公式SNSは「セーブを挙げたロウキ」と綴り、佐々木の雄叫びの瞬間を投稿。「カメラワーク完璧すぎてすこ」「私たちのクローザーよ」「ローキ・オブ・ザ・イヤー」「ROKTOBERRRRR」「何てレジェンドなの」「最高よ！」と日米ファンも大興奮だった。（Full-Count編集部）