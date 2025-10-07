Ê¡²¬Âç¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Á¡¼¥à¡×¤¬½÷»Ò400M¥ê¥ì¡¼¤Ç³ØÀ¸¿·¡¡Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¤Î43ÉÃÂæ¡¡¡Ö»¨Áðº²¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡7·î¤Ë´ôÉì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ê¥ì¡¼¤Î½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢Ê¡²¬Âç¤¬43ÉÃ91¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç6·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç½Ð¤·¤¿³ØÀ¸µÏ¿¤ò0ÉÃ40¹¹¿·¤·¡¢Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¤Î43ÉÃÂæ¤ËÆÍÆþ¡£¸Ä¡¹¤ÎÁöÎÏ¡¢¥Ð¥È¥ó¥ï¡¼¥¯¤òËá¤¾å¤²¤ÆÃ£À®¤·¤¿²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Î¦¾å³¦¡£¶å½£¤Î¼ã¤¤ÎÏ¤âÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ê¡²¬Âç¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ê¥ì¡¼¤Î½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡£1Áö¤Î¼ÆÆ£ô¥¡Ê2Ç¯¡¦Ê¡Âç¼ãÍÕ¡Ë¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Á°ÅÄÈþ·ë»Ò¡Ê3Ç¯¡¦ÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¡Ë¡¢ÂçÎÓÍþ²»¡Ê2Ç¯¡¦ÂçÊ¬Íº¾ëÂæ¡Ë¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼»³·Á°¦±©¡Ê2Ç¯¡¦·§ËÜÃæ±û¡Ë¤¬¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡43ÉÃ91¤Î³ØÀ¸¿·µÏ¿¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯¡£²áµî43ÉÃÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤ÉÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö43ÉÃÂæ¤ò½Ð¤¹¤È·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£»³·Á¤Ï½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢¼ÆÆ£¤Ï¡Ö4¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç½Ð¤·¤¿µÏ¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Î»³·Á¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤Î2´§¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®²¬º»´õ½Å¡¦Ã»µ÷Î¥¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Á¡¼¥à¡£µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ëÂç³Ø¤µ¤ó¤â¤¢¤ëÃæ¡¢»¨Áðº²¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³Æ¼«¤¬ÁöË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÁöÎÏ¤ò¶¯²½¡£Á°ÅÄ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¸Ä¿Í¤ÇÁ´¹ñÁíÂÎ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤äÀÜÃÏ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅßµ¨Îý½¬¤ËÎå¤ß¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÃ»µ÷Î¥¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤ë¿®²¬¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤È¥ê¥ì¡¼¤ÏÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Î¾ÎØ¤Ç¤Î¶¯²½¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ê¥ì¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ«¤Î¼«¼çÎý½¬¤â¼Â»Ü¡£¡Ö½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¸«¤¨Êý¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡×¡ÊÂçÎÓ¡Ë¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¥ï¡¼¥¯¤òËá¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡43ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥È¥ó¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅ°Äì¤·¡¢ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿³ØÀ¸µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡£¸Â³¦¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃÞÇÈÂç¤ÎÃÙºé¤°Û¿§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ê¥ì¡¼¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ò38ÉÃ72¤ÎÂç²ñ¿·¤ÇÀ©¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦·É°¦¹â½Ð¿È¤ÎÀèËÜµ®°ìÏ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Ç6·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Öº£¤Î4¿Í¤Ç½Ð¤ëºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡£Ä´»Ò¤âÎÉ¤¯¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò»î¹ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤Ç¡¢¹â¹»¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþÉô¡£¹»ÆâÂÎ°éÂç²ñ¤Ç²÷Â¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤ÆÎ¦¾å¤â»Ï¤á¤¿¡£½µ¤Ë¿ô²ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÎý½¬¸å¤ËÌó30Ê¬¡¢°ì¿Í¤Ç´ðÁÃÎý½¬¤äºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¡£´«Í¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÜÌä¤¬ÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¹»¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ê¤É¤ÇÀìÌçµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡àÆÈ³Øá¤ÇÎ¦¾å¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ë100¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¼ïÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÃÞÇÈÂç¤ÇÎ¦¾å¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£º£Ç¯¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Â´¶È¸å¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤âÌÜ»Ø¤¹¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï10ÉÃ23¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¡£Ã£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃÙºé¤¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£