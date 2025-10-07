テレビ朝日系「キョコロヒー」（深夜0・15）が6日深夜に放送され、同番組の1企画分の予算が明かされた。

今回から同番組は「ドリームエンタ」枠として、「あのちゃんねる」「ハマスカ放送部」とともに週替わりで月曜深夜を盛り上げることに。これにより1時間の放送となった。

第1回となった今回は、まず「2人で予算ゲットロケ」企画が放送された。VTRで8月31日に都内某所へとやってきた番組MCのヒコロヒーと齊藤京子。部屋には2人の誕生日を祝う準備が整っていた。

だが、メイン料理だけが用意されておらず、2人で協力して「パエリア」を作ることに。また、番組側からは2人の絆を深めるため、レシピを見ずに記憶のみで完成させてほしいと要望された。

この企画に2人揃って「ふ〜ん」と乗り気じゃない様子。しかし、完成した「パエリア」の出来栄えをシェフから合格点をもらえた際には「今後、番組で旅行に行きたいとか、○○さんを呼びたいとか、番組のお金を好きなように使える権利を」と番組予算の1企画分を自由に使えることを伝えられた。

提示されたご褒美にヒコロヒーは「えっ!?」と思わず両手で口元を隠して驚き、齊藤は「それは大きい」と目の色が変わった。ヒコロヒーが「ちなみに予算っておいくらぐらい?本当にリアルな」と確認すると、番組プロデューサーは「予算ですか…」と困惑しつつ「8万くらい…」と告白した。

リアルな金額に齊藤は「8万!?10万とかじゃなくて8万」と衝撃。ヒコロヒーが番組ディレクターが実施している旅企画の方が予算がかかっているのではないかと推測すると、プロデューサーは「15万円くらいかかってます」と答えた。

ヒコロヒーが「せめて15万はいいですか?」と交渉し、「頑張ります」と前向きな返事を得た。この回答に2人は「ありがとうございます。15万あったら結構できる」「15万円はやる気出る」と企画挑戦に前向きとなった。