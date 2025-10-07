歌手の島谷ひとみが、５日のフジテレビ系「ＦＮＳ鬼レンチャン歌謡祭」（午後７時）でのオフショットを披露した。

７日までにインスタグラムで「昨夜放送された、『鬼レンチャン歌謡祭』毎回、お祭りのようにキャストの皆さんとお写真撮り合ったり、裏でも色んな方とお話ししたり笑ったり、楽しいんです せっかくなので思い出として載せさせていただきます」と共演者との記念写真を投稿。

その中で「今回は何より、久宝留理子さん荒牧陽子さんと一緒に『男』を歌えたことは泣きそうなほどの感激でした」とつづり、１９９０年代に「男」が大ヒットした歌手・久宝留理子とのショットもアップ。

「子供の頃、初めてお小遣いを手にＣＤショップに行って３枚のＣＤを買いました。その時買った一枚が久宝留理子さんの『男』だったんです もう何度聞いたことか！何度歌ったことか！こんな日が来るなんて ひとみ感激」と明かした。

番組で久宝は島谷、荒牧陽子と３人で「男」を熱唱。ネット上でも「久宝留理子やーーーーやばい！」「鬼レンチャンに久宝留理子さん出てきてビックリ」「やっぱり久宝留理子さん、カッコ良い！」「昔とキー変わってないよね」「久しぶりに見た」「ものまねの人…と思ったら久宝留理子本人やん！」「懐かしすぎる」と沸いていた。