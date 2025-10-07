◆第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１０月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）

今週は３日間開催で３重賞が行われる。のちのＧ１馬を多く送り出す第１１回サウジアラビアＲＣ・Ｇ３（１１日、東京）に出走するゾロアストロは厩舎期待の素質馬だ。

重賞の舞台でも大器の片りんを見せつける。ゾロアストロは、すでに２歳馬５頭が勝ち上がる宮田厩舎のなかでデビュー前から期待されていた一頭。「（強みは）操縦性の高さや心肺機能の高さから余裕が醸し出される」。宮田調教師は３戦目を迎える同馬に対して変わることがない自信をのぞかせる。

デビュー戦は１・６倍の１番人気となったが、スタートで出遅れる大きなロスがあって２着。２戦目は五分の発馬を決めて好位につけると、札幌２歳Ｓで首差２着に好走したジーネキングを子供扱い。肩ムチを入れる程度で２馬身半差の完勝と、初戦を上回る１・１倍の圧倒的な人気に応えた。指揮官は「先週、ゲートを出したけど、無難に出られていました。初戦だけ大きく出遅れましたが、今の感じなら流れに乗れるのではないかなと思います」と周囲の不安を一蹴（いっしゅう）する。

美浦・Ｗコースの１週前追い切りは野中（レースはルメール）が騎乗して、ラストまでしっかりと脚を伸ばす上々の内容。宮田調教師は「追い切りでも操縦性はすごく高く、人の指示を待って加速できています。テンションは我慢できていると思いますし、相変わらず素晴らしいです」とプラスのコメントを並べ、重賞初挑戦Ｖを見据える。

同レースは過去１０年で６頭の平地Ｇ１馬を送り出し、そのうちの３頭は２歳Ｇ１を制覇した。大物感あふれるモーリス産駒が、出世レースを通過点にして飛躍の扉を開く。（浅子 祐貴）

◆サウジアラビアＲＣ出走の主な活躍馬 出走後、同年及び翌年の３歳時までに６頭がＧ１を制覇し、計１１頭が重賞を制している。１８年の勝ち馬グランアレグリアは４歳以降も含めＧ１を計６勝。１９年に９着だったイロゴトシは障害に転向し２３年＆２４年の中山ＧＪ・ＪＧ１を連覇した。