「終わるには惜しすぎるドラマです」

今月16日、俳優の天海祐希（58）が主演を務める人気シリーズ「緊急取調室」（テレビ朝日系）の最終章へと続く、5th SEASONがスタートする。天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。

【写真を見る】3年越しの映画公開！ 遂に完結するキントリのメンバーたち

2014年1月期にスタートしたシリーズだが、今作のドラマを経て12月26日公開の劇場版「緊急取調室 THE FINAL」で完結を迎えることもあり、今作は映画と連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かうという。

ついに完結（番組HPより）

9月26日にはドラマの放送に先駆け、都内でファン大感謝イベントが開催された。天海をはじめ、田中哲司（59）、速水もこみち（41）、鈴木浩介（50）、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53）、でんでん（75）、小日向文世（71）ら、同シリーズではおなじみのキャストが勢ぞろい。過去作に被疑者役で出演し、貫禄の演技を見せた桃井かおり（74）が同イベントにコメントを寄せ、「1話とも闇に埋もれるには惜しすぎる、終わるには惜しすぎるドラマです」と作品をたたえた。

それを受け、天海は「選ばれる言葉がやっぱり素敵ですよね。（撮影時の）思いがあふれてくるというか、ピリピリした空気感を思い出しますね。素晴らしいお芝居を最前列で拝見できました」と共演時を振り返った。さらに、「このメッセージを胸に、最後までは走り抜きたいと思います。ありがとうございます」と意気込みを語り、桃井に感謝した。

「桃井さんは21年7月期の4th SEASONに、伝説の活動家役で出演。当時も米・ロサンゼルスが拠点でしたが、動画で『キントリ』シリーズを見て天海さんのファンになったそうです。そんな経緯もあったので、ダメ元でオファーをしたところ快諾、共演が実現しました。現場では、バリバリ体育会系の宝塚出身で上下関係に厳しい天海さんは、大先輩の桃井さんに敬意を表して最大限のおもてなし。桃井さんは、『もう、日本で期待できる女優は天海だけ！』と、演技や人柄を大絶賛。イベントにコメントを寄せるに至ったのです」（テレ朝関係者）

同じテレ朝系の人気シリーズ「相棒」を始め、これまでの人気刑事シリーズの主戦場は捜査の現場で、取り調べシーンがメインになることは多くなかった。

「シリーズの脚本を手掛けるのは『GOOD LUCK!!』（TBS）、『白い巨塔』（フジテレビ）などをヒットさせた井上由美子氏です。SECOND SEASONから、被疑者との駆け引きや心理戦を、取り調べ中心に描く原則一話完結のストーリーになりました。以後、4th SEASONまでの全37話で、視聴率1ケタは4th SEASONの第3話のみという高視聴率ドラマに。天海さんと脇を固める俳優たちとのチームワークは抜群。撮影現場でのキャスト陣の会話の中心はもっぱら健康についてだそうです」（同前）

シリーズは大団円となりそうだが…

そんな人気シリーズは、米倉涼子（50）主演で、やはり同局の人気シリーズだった「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」同様、劇場版で完結編を迎えることになったのだが、完結編公開にこぎ着けるまでは難題続きだった。

「当初はドラマ版前作放送後の22年に公開予定でした。被疑者は首相という設定で、“最強の敵”と真壁がどう対峙するかが見どころとPRされていました。ところが、同年7月に安倍晋三首相（当時）の銃撃事件が発生。社会情勢や世論に配慮して、公開が23年6月16日に延期になりました。1年越しの公開に向け、順調にPR活動が進んでいた23年5月、首相役だった歌舞伎俳優・市川猿之助さん（49）が自殺幇助の疑いで逮捕・起訴されたため、またまた公開が延期に。昨年6月、ようやく猿之助さんの代役に石丸幹二さん（60）を立てて撮り直すことが発表され、今年の8月に公開日が決定。今度は何事もなく公開されることを祈っていますが、もっと前に公開されていたら、ドラマ版を放送しないままで劇場版で完結していたでしょう。公開延期のおかげで、キャストやシリーズのファンにとってはいい形になったのではないでしょうか」（配給元の東宝関係者）

昨年12月公開の「ドクターX」の劇場版「劇場版ドクターX FINAL」は興行収入32.5億円のヒットを記録。ドラマ版の直近放送は21年10月期で、そこから3年経っての公開だった。今回の「キントリ」劇場版は、公開前日にドラマ版が最終回を迎えることになりそうなので、「ドクターX」以上の興収が期待できそうだという。

天海は見事に「キントリ」の“有終の美”を飾ることができそうだが、気になるのは、その後の女優としての選択肢だ。

「95年12月に宝塚を退団した天海さんは、中身があまりにも“男前”のため、当初は『石原軍団』として知られていた故・渡哲也さんが率いる石原プロモーション入りを切望していましたが、男性俳優中心とあって断られてしまいます。最初の所属事務所ではなかなか芽が出ませんでした。当時は、『長身の女優は大成しない』というのが業界の通説。171センチの天海さんもそのまま失速すると思われましたが、03年から現在の所属事務所である研音に所属。ブッキング力があるので、主演をこなすようになると、いずれもなかなか“クセ強”の役に長身がハマり、ブレークを果たすのです」（放送担当記者）

まず、04年4月期のフジテレビ系「離婚弁護士」で、家事事件（離婚、相続など）や一般民事事件などの畑違いの案件を扱ううちに、弁護士という職業を見つめ直していく主人公・間宮貴子役を演じ、全11話の平均世帯視聴率は13.7%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録。05年4月期のシリーズ続編も全11話の平均が13.2%だった。

05年は女優としての“当たり年”に。強権的な態度でクラスを支配する教師・阿久津真矢（天海）と小学校6年生の児童たちとの、1年間にわたる闘いを描いた学園ドラマ「女王の教室」は全11話の平均が17.3%を記録。「ギャラクシー賞」「ザテレビジョンドラマアカデミー賞」などドラマ関係の各賞を受賞し、13年には韓国でもリメイクされた。

「あの役をできるのは、芸能界広しといえども天海さんしかいなかったでしょう。本編のあまりにも過激な内容からスポンサー各社に苦情が寄せられたことを受け、提供クレジットの表示を自粛する動きが出てしまったほどでした。コンプラでガチガチの令和のテレビ界では、企画すら通らないヤバ過ぎるドラマでした」（同前）

続編をやるとすれば…

そして、警視庁に新設された、「特別犯罪対策室」の室長に就任したアメリカ研修帰りの訳あり女性キャリア・大澤絵里子（天海）と、大澤の下に就く各部署から不要と言われた個性的な「精鋭」達の活躍を描く刑事ドラマ「BOSS」（フジ）が09年4月期に放送。天海以外の主要キャストに竹野内豊（54）、戸田恵梨香（37）、玉山鉄二（45）、ケンドーコバヤシ（53）らが起用され、全10話の平均は17.0%。主要キャストに大森南朋（53）、故・西田敏行さんらが加わった11年4月期のシリーズ続編は、全11話の平均が15.1%だった。

この3年後の14年に「キントリ」シリーズがスタート。同シリーズをこなしつつ、主役以外にも脇役に回ることもあったが、ここ数年、なかなかヒット作に恵まれていない。

「世間の天海さんのイメージは『強い女性』『バリキャリ』などで、普通の主婦や夫を献身的に支える妻、優しいお母さん役などはなかなかハマりません。となると、今でも企画が通る続編可能な作品といえば『離婚弁護士』と『BOSS』でしょう。いずれもフジの作品ですが、フジといえば、中居正広氏（53）の問題から端を発した問題でいまだに苦境。連ドラのキャスティングに苦心しているのは明らかです。そんな中、天海さんの主演ドラマのシリーズ続編を放送すれば高視聴率が見込め、フジの“救世主”になるはずです」（同前）

それとも、新たな作品に挑戦して新境地を開拓するのか。天海の決断が注目される。

デイリー新潮編集部