「人生100年時代」の掛け声とともに、「年金は75歳まで繰り越せば65歳でもらうよりも、84％多くもらえます！」と厚生労働省はなんとか年金支給を遅らせようとしている。だが、60歳以降のサラリーマン諸氏の多くは「65歳まで定年延長してもらったけど、その後、私、なんか仕事できるの？」と思っているのでは。いや、50代の人であっても、「75歳まで私に市場価値があるとは思えねぇ〜！」と頭を抱えているのではなかろうか。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真】色々なことに挑戦も「99%が失敗や…」地元で大人気の伊万里市の農家・吉田金吾さんの姿

案外70代でも

しかし、私はこの数年間、70代〜90代で楽しそうに働く人々と多数接してきたので安心してほしい。さすがにサラリーマンを続けている人たちはレアケースで、一次産業従事者、自営業者、自治体関連の観光振興や福祉関連の仕事をする人が多い。補助金を得るビジネスも当然存在し、そこから収入を得ることもできる。

定年後の人生は意外と長い

こうした人々の仕事の手伝いをするなどすれば、案外70代以降も働き口が見つかるかもしれない。毎月の年金にプラス3万〜7万円ほどの収入を稼ぐために、こうした人との接点を持つことが重要だと現在の私（52歳・地方在住）は感じているのだ。そんな先輩たちの共通点は、「感じがいい」「人付き合いがいい」「笑顔がいい」の3つ。だから、その人の周りには常に人が集まってきて、面白いことやお金が発生する。

これまで見た業種は【1】街づくり活動（市や県と連動）【2】不動産屋【3】飲食店【4】農家【5】漁師【6】芸術家、である。

まぁ、いずれもサラリーマンにとっては縁遠いかもしれないが、【1】の「街づくり活動（市や県と連動）」は、その街に愛着を持っていればサラリーマン出身者でも携わることができる。その分野の有力者とキチンと日々交流し、何らかの貢献をボランティア的にしていれば、案外と現役時代の得意な技を駆使し、なんらかの収入を得ることができるかもしれない。

私の場合、まだ収入は得ていないものの、現在在住する佐賀県唐津市を盛り上げる活動のなかでこれらの人たちと組み、仕事を作れる可能性はあると考えている。新1万円札の表には渋沢栄一の肖像が描かれているが、裏面は東京駅である。東京駅は私が居住する佐賀県唐津市出身の建築家・辰野金吾が設計したため、その縁で「7番目に刷られた1万円札」が唐津市に贈呈された。これを私の力で全国にPRしてもらえないか？ 渋沢栄一の出身地である埼玉県深谷市とタッグを組めないか？ と【1】の街づくり活動家・田中勝さん（76歳）から頼まれたのだ。

動くパワースポット

まぁ、記事を書くなどPRできるところはできたが、今後この試みが広がれば、私は何らかの報酬を得て唐津市と田中さんとともに何かができるかもしれない。何しろ彼らは自治体の悩みの種である「街づくり」に精通し、予算を獲得できるからである。そこで自分の能力と人脈を活かせれば素晴らしいことである。彼からは時々興奮ぎみの電話が来る。「記念の一万円札が盗難に遭うから、と唐津市役所の金庫に入れられてしまった！ 展示してこそのものなのに！」と憤慨していたかと思えば「唐津市役所のロビーで展示されるようになりました！ 良かったです！」。そして「中川さん、なんか書いてよ」と言ってくる。その興奮した感じと笑顔にいつも私はやられてしまい「ちょっと頑張ってみます」と言う。

果たして自分は20年後、このようになれているかどうか、という点については今から準備しておかねばならない。言葉は悪いがそうした人に「取り入る」こと、さらにはその人から「学ぶこと」が、自身の70歳以降の仕事人生に繋がるもの。

農地耕作やら、台風での復旧作業に関して、その農家さんの所に人が勝手に集まってくるのが佐賀県伊万里市の農家・吉田金吾さん（79）である。一応「金吾さんのこと書くからねー」と電話をしたら、「アンタ、いい話はつまらん。ワシのことはボロクソに書け！ その方が面白い」と言われたので、同氏がいかに無茶苦茶な男でありつつも、人々から慕われているかについて、現実の同氏を書く。

初めて会ったのは、私が唐津市に移住した2020年11月の翌月、12月である。ひょんなことから知り合ったアウトドア事業を手掛ける男性から紹介され、電動マウンテンバイクで伊万里まで行き、「動くパワースポット」と呼ばれる同氏に会ったが、笑顔のかわいいおじいちゃんだった。

農家に行くと何やら怪しい骨組みに泥で壁が少しできている。「ここで何を作るんですか？」と聞いたら「サウナを作る」と言う。そして「この骨組みに泥をアンタも付けてくれんかの？」と言い、泥を重ねる作業をした。「憎たらしいヤツの顔を思い浮かべてコノヤロー！ とバンバン泥を投げんね」と言われ、皆で「コノヤロー！」と言いながら壁を積み上げて行く作業をした。

「感じがいい」「人付き合いがいい」「笑顔がいい」

金吾さんはとにかく失敗した話しかしない。「成功者の話は自慢ばかりでつまらん。他人の失敗の話の方が面白い。ワシは99％が失敗や」と言いつつも、広大な畑を持ち、農作業を手伝いに遠く福岡から来る人を迎えに行き、近所の若者がブランド卵を作る手伝いをしている。

卵を作る若者には「ワシは薬草を研究しとる。その薬草を鶏に食わせれば『健康になる卵』として高く売れる」とアドバイスをしたのだという。ホントかよ？ というほら話だらけなのだが、とにかくやることが破天荒で、南方の果物であるバナナを作り出したかと思えば、イノシシを解体するから見に来い、と言ったりして、とにかく愛嬌のある人物である。そして、大量のイノシシの肉を持ち帰らせてくれるほか、畑からは野菜を収穫しまくって軽トラの荷台に大量に載せ、唐津の知人に配れと言う。挙げ句の果てには米を30kgくれる。

「失敗しまくっていいんよ。ワシは昔オランダで大韓航空機を遅れさせたことがあった。あれは恥ずかしかったし他の乗客に申し訳なかったわ……。成功したと思う時は、分からずにやった結果。失敗だけは、明確に失敗の答えが出る。だから失敗をしまくって100に1つの成功があればいい」

ちなみにバナナは量産体制には入っていないし、サウナは完成せず、焼き芋を作る小屋になっている。1000年持つお堂を作ると言い出し、そのためにクラウドファンディングで名付き瓦を1枚5000円で販売すると宣言したが、この構想もすでに約5年経過して進展の色は見られない。

70〜90代で働く人は「感じがいい」「人付き合いがいい」「笑顔がいい」の特徴があると述べたが、私がいつも行く屋台「美好子」の美代子さん（79）もすべてがある。そのうえで「おせっかい焼き」という面があり、「アンタ、メシ食いんしゃい！ そげんやせてどぎゃすると！」とキレて口の中に握り飯を押し込んでくる。唐津に来る人々は異口同音で「唐津の母」と呼ぶ。

こんな人生もありだったんだな

他にも90歳でシャインマスカット農家を営む多久市「武冨果樹園」の武冨さんは、いきなり私に会いたいと佐賀新聞経由で連絡してきて、翌日会うと、長嶋茂雄さんソックリ。「ウチのシャインマスカット食べて欲しかったんや。ワシはアンタの文章好きや」となり、おいしいシャインマスカットの見分け方などを教えてくれ、挙げ句の果てには「アンタ釣りするやろ？」と釣り道具をくれた。その翌月には「終活や」と50年ものの高級ブランデーをくれた。30本ほどくれようとしたのだが3本だけもらい、「飲み終えたらまた会いに来ますのでその時ください」と、長生きをしてもらいたい気持ちを込めて伝えた。

私自身、47歳で半隠居生活を開始してしまったが、こうした働く高齢者を見ると、「こんな人生もアリだったんだな……」と若干寂しくなってしまうのである。と同時に、人生100年時代をナントカ生き抜くにはこうした先人の生きざまを若いうちから見ておいた方がいいと感じた。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部