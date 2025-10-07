ライバル心

9月28日放送の「THE GREATEST TALKMAN」（日本テレビ系）で「嫉妬する芸能人は誰か」と尋ねられた劇団ひとりは、真っ先にバカリズムの名前を挙げた。同じぐらいのキャリアを持つピン芸人同士であり、お笑い以外の分野で創作活動をしているという共通点もある。しかし、劇団ひとりに言わせると、バカリズムは「仕事の積載量」が違う。劇団ひとりが軽自動車ぐらいの積載量で何とか仕事をこなしているのに対して、バカリズムは4トントラック並みの積載量でどんどんボリュームのある仕事をこなしていく。芸人・タレントとしての活動を続けながら連続ドラマの脚本を書くというのは、常識では考えられないことなのだという。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】今や「3児の母」…タレントで女優の劇団ひとりの美人妻

番組内では、劇団ひとりがどれほどバカリズムに嫉妬心を抱いているかを面白おかしく語っていた。この発言は一見すると笑いを取るための冗談交じりの発言のようにも聞こえるが、実際には長年にわたってお互いに独自の道を歩んできた2人の「クリエイター芸人」ならではのライバル心のような感情が透けて見える。単なる芸人同士の張り合いではなく、自分と同じ領域で成果を上げている相手に対する真剣なリスペクトと嫉妬が混じり合った言葉だったと言える。

バカリズム（左）と劇団ひとり

劇団ひとりは、1990年代にスープレックスというお笑いコンビの一員として活動を始め、2000年にはコンビを解散してピン芸人に転身した。どこか哀愁のある人物を演じる1人コントを得意としており、演技派の芸人として注目を集めた。「電車男」「嫌われ松子の一生」など数々のドラマや映画に出演し、演技力の高さで評価を得た。

2006年には初めての小説『陰日向に咲く』（幻冬舎）を出版。ベストセラーとなったこの作品は映画化され、大きな成功を収めた。それ以降も小説を書き続け、映画「青天の霹靂」では自ら原作・脚本・監督を務め、芸人の枠を超えた総合的なクリエイターとしての立場を確立した。2021年に配信開始された「浅草キッド」（Netflix）でも監督・脚本を手がけて、注目を集めた。笑いだけでなく、人間の哀愁や不条理を物語として描き出す力は、芸人としての観察眼が小説や映画に昇華した成果だと言える。

多い共通点

一方のバカリズムの経歴は、劇団ひとりとの共通点が多い。1990年代にコンビとしてデビューした後、ピン芸人として再出発して、すぐにピン芸日本一を決める「R-1グランプリ」（当時の表記は「R-1ぐらんぷり」）の決勝に進んで頭角を現した。抜群の発想力を生かして、フリップ芸をはじめとする多彩なフォーマットで見せるネタが評価され、どんどん人気を伸ばしていった。

自分がOLという設定で書いていたブログの内容がまとめられて『架空升野日記』（辰巳出版）という書籍として出版された。それがもとになって「架空OL日記」（読売テレビ・日本テレビ系）というドラマも制作され、バカリズムが脚本・主演を務めた。2014年放送の「素敵な選TAXI」（関西テレビ・フジテレビ系）で初めて連続ドラマの脚本を手がけ、これが評判になってその後も脚本の仕事が増えていった。

タレントとして数多くのバラエティ番組に出演するかたわら、映画や連続ドラマの脚本家としても高い評価を受けている。「架空OL日記」は向田邦子賞を受賞。2023年放送の「ブラッシュアップライフ」（日本テレビ系）は、アジア・テレビジョン・アワード最優秀脚本賞をはじめとして数々の賞を受けた。

クリエイター芸人として精力的に活動する彼らだが、その作風には明確な違いがある。劇団ひとりは、ビートたけしの自伝的小説を原作とする「浅草キッド」のように、自分の好きな設定や世界観というものを持っていて、それを軸にして作品を組み立てていく。一方、バカリズムの作品には、何気ない日常会話や普段の生活における「あるあるネタ」の中にじわじわくる面白さがある。たとえ突飛な設定の作品であっても、その中に生活感のある面白さを持ち込んでいく。

「ハレとケ」という区別で考えるなら、劇団ひとりはハレ（非日常）の世界を描くクリエイターであり、バカリズムはケ（日常）の世界を描くクリエイターなのだ。

スポーツの世界でライバルが互いを高め合うように、劇団ひとりとバカリズムも日本のエンタメにおけるクリエイター芸人の可能性を広げ続けている。お互いが「相手が自分にないものを持っている」とわかっているからこそ、嫉妬し合いながらそれぞれを認めている部分もあるのだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

