本日10月7日（火）24時59分〜25時29分 日本テレビにて「長谷川井口とパッとしたい人たち」を放送。

「キングオブコント」王者のシソンヌ・長谷川忍と「M-1」王者のウエストランド・井口浩之がMC初タッグ！下積み時代の苦労を知る二人が、才能はあるのに世の中にまだ知られていない「パッとしたい人たち」を人気者にするべく寄り添って振り回されて魅力を引き出していく番組。

パッとしたい人1人目はデビューから2作連続オリコン1位、レコード大賞新人賞も獲得した演歌界の新星・望月琉叶。経歴的にも決してパッとしないはずはないのだが、いざ登場すると？

パッとしたい人2人目はデビュー曲であの純烈を抑えオリコン1位、今、歌謡界を賑わせている大型新人歌手・公称年齢33歳のエレガント桐生。歌手なのに何故か持ちネタを大量にひっさげて登場。独特の持ちネタにMC2人が頭を抱える。

個性溢れる出演者たちに困惑するMC2人…果たして、2人の魅力を引き出して業界関係者たちからのオファーを呼び寄せることが出来るのか？

◆ハッシュタグ

#パッとしたい人たち