オン × ポスト アーカイヴ ファクション第4弾発売　「動き」という概念を再解釈

スイス発スポーツブランド「オン（On）」が、韓国のファッションブランド「ポスト アーカイヴ ファクション（POST ARCHIVE FACTION）」とのコラボレーションコレクション第4弾「Current Form 3.0」を10月9日に発売する。On Flagship Store Tokyo Ginza、On Store Tokyo Catstreet、両ブランドの公式サイト、⼀部取扱店舗で展開する。

第4弾では、コラボ史上最もスピードを追求したシューズ「Cloudmonster Hyper PAF」（3万5200円）を製作。「動き」という概念を再解釈し、前作「Cloudmonster 2 PAF」のアッパーにオンの「クラウドモンスター ハイパー（Cloudmonster Hyper）」ボトムユニットを組み合わせた。ホワイト／ホワイト、ブラック／ブラック、ファントム／アポロの3色を用意する。そのほか、両者のロゴをあしらったオンの高機能靴下「MerinoSock」（4950円）をアイボリー／グレイシア、ブラック／グレイシア、フロスト／グレイシアの3色で展開する。

◾️オン：公式サイト