日本発ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」が、世界的メイクアップアーティスト パット・マクグラスが手がける「パット マクグラス ラボ（PAT McGRATH LABS）」とコラボレーションし、限定2アイテムを発売した。パット マクグラス ラボの公式オンラインストア（米国限定）、およびバーグドルフ・グッドマンで販売中で、日本での販売予定はないという。

【画像をもっと見る】

パット・マクグラスは、“世界で最も影響力のあるメイクアップアーティスト”と称される英国出身のアーティスト。数々のファッションショーやブランド広告を手がけ、2015年に自身のコスメブランド パット マクグラス ラボを設立した。

今回の限定品は、パット マクグラス ラボのアイコニックなアイシャドウシリーズ「ゴールド 001（Gold 001）」の誕生10周年を記念して展開する、世界中の女性クリエイターやブランドとのコラボレーションして美しく輝く限定アイテムを生み出すプロジェクト「ゴールデン ラグジュアリー ボルト（GOLDEN LUXURY VALUT）」の一環となる。

限定2アイテムは、「パット マクグラス ラボ×ラブクロム ツキ ゴールド コーム」と「パット マクグラス ラボ×ラブクロム ウエービーツキ ゴールド コーム」（それぞれ175ドル、約2万6000円）。ラブクロムを代表するモデル「K24GPツキ ゴールド」、「K24GPウエービーツキ ゴールド」に、パット マクグラス ラボのブランドロゴを施し、日本の繊細や技術と美しさを映し出す造形にこだわった紙製パッケージを採用した特別仕様モデル。24金を含むなめらかなコーティングと、髪をいたわり艶やかに輝かせるラブクロムの技術力に、ゴールド 001の象徴的なゴールドカラーを重ね合わせた特別モデルが、001のアニバーサリーを華やかに飾る。

ラブクロムは、ワイシー・プライマリーが手掛けるヘアケアブランドで、2011年から展開する美髪コームが、美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルから支持を得ている。コームは、特殊加工（JP CHROME-TECHⓇ）による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐす。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具としてSNSでも話題を集めている。