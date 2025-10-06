ギークス ルールが「トロン : アレス」とのコラボTシャツ発売 映画シリーズ第4弾
「ギークス ルール（GEEKS RULE）」が、映画を題材にしたシリーズの第4弾として、10月10日公開の映画「トロン : アレス」とのコラボレーションTシャツを発売する。同作の公開を記念してZeroBase渋谷で開催するイベント「『トロン:アレス』イマーシブ・エクスペリエンス」の来場者のみが特設サイトから抽選販売に応募することができる。イベントの開催期間は10月7日から13日まで。
トロン : アレスは1982年公開の映画「トロン」シリーズの3作目。ジャレッド・レト（Jared Leto）やグレタ・リー（Greta Lee）などが出演し、全編の音楽をロックバンド「ナイン・インチ・ネイルズ（Nine Inch Nails）」が担当した。
Tシャツは、フロントにポスターヴィジュアル、バックに映画のキーフレーズ「DERESOLUTION」をプリント。映画の世界観を合計22版のシルクスクリーンで再現した。価格は1万3200円。
◾️「トロン:アレス」イマーシブ・エクスペリエンス
開催期間：2025年10月7日（火）〜13日（月）
営業時間：
10月7日：17:00〜19:00
10月8日〜13日：10:00〜19:00
会場：ZeroBase渋谷
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-5-8