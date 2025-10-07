高市早苗氏への期待と不安。自民党の新総裁となり、次期首相も濃厚となった人物を各紙はどう伝えたか。

【比較写真】昨年と今年では眉毛や口紅の描き方が大きく変化している高市早苗氏。「リベラル色」のジャケットの真意は…

産経新聞の櫻井よしこ氏コラムは「快挙」とし、「これで自民党、そして日本再生の第一歩を踏み出せる」と興奮。人事については「すべて石破氏の真逆を行くのがよい。石破氏は自らの貧しい人脈から、人望も実力も不足の人々を重用し、国益を損ねた」と十八番の石破ディス。



高市早苗氏 ©文藝春秋

これで思い出すのは第二次安倍政権だ

一方で興味深かったのは日刊スポーツ・中山知子記者による次の一節だ。

《党内では、極右政党出身ながら就任後はタカ派的発言を弱めて現実路線を歩むイタリアの女性首相、メローニ氏が、高市氏の念頭にあるのではという見方もある。》（10月5日）

なるほどなぁ。自民党ではリベラル派と言われた石破首相は持論を封印し「党内融和」に努めたが保守派には相手にされなかった。逆にとびっきりの右派である高市氏が持論を封印して政権運営をすれば現実路線という評価が待っている？

これで思い出すのは第二次安倍政権だ。第一次政権時は「美しい国」を掲げるなど本来の理念を打ち出したが1年で終わった。第二次政権ではまず経済政策を掲げたことで国民の注目を集めた。安倍氏を慕う高市氏はその手法を考えているかもしれない。

ではあらためて決選投票を振り返ろう。高市氏が小泉進次郎氏に勝ったのは当然と思えた。小泉氏は決選投票直前の演説で感謝とお礼のようなことしか言えなかったからだ。

対する高市氏は最大の勝負どころとして臨み、原稿を読み上げる練習を繰り返したという（朝日新聞10月5日）。思えば昨年の決選投票で高市氏は石破氏に敗れた。制限時間を超えて話し続けてスタッフに指摘されるなど、ちぐはぐな印象を与えた。「最後のスピーチで石破さんに決めた議員は多いと思う。高市さんはもっと準備すべきだった」（東京新聞2024年9月27日）という党内の声もあった。高市氏は周到な準備で1年越しにリベンジしたのだ。全国の党員票も多く集めて「民意」をひきつけた。

だが、総裁選は自民党の内輪の選挙であることを思い出したい。「民意」とは自民党員のことだ。『党員票が議員動かす…高市新総裁、派閥・旧派閥の思惑で有利に』と読売新聞は報じた（10月5日）。

茂木氏の陣営幹部は「2回目は高市氏に入れた」

『派閥復権、高市氏に風 麻生氏の「号令」決め手』（毎日新聞10月5日）という記事もあった。最大のポイントは党内で唯一の派閥を率いる麻生氏の存在だった。麻生氏は周囲に1回目は小林鷹之氏と茂木敏充氏に投票するよう求めたという。これは両氏に1回目の投票では協力することで、決選投票では高市氏に入れるよう求める戦術で、

《実際、茂木氏の陣営幹部はJNNの取材に、「麻生さんとは貸し借りがあったので、2回目は高市氏に入れた」と明らかにしています。》（JNNニュース）

ああ、解党的出直しどころか古い自民党のやり直しだ。やはり内輪の選挙なので世間とのギャップがある。

そういえば高市氏は新総裁に選ばれた直後のスピーチで「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と述べた。注目はおじさんたちの笑い声がたくさんあったことだ。あの場ではあの言い方がウケるのだ。しかし自民党の外ではどう思われるのか、次期首相の言葉が世の中にどう響くかまでは瞬時に考えられなかったのだろう。内輪ゆえのズレが可視化された。冗談風の言葉にこそ重要なことが見える時もある。

それでいうと高市氏はタカ派とか右派と言われるが、それも含めてウケそうなことを言う芸風でここまできたと考えることもできないか？ 安倍氏への忠誠も含めて。それものし上がり方の1つだろうが見逃せない点もある。“ウケ”にこだわりすぎて真偽不明なことをよく言ってしまうのが高市氏だからだ。

たとえば安倍氏の国葬に関して「反対のSNS発信の8割が隣の大陸からだったという分析が出ている」と述べたという件があった。三重県議が高市氏の講演内容を記したメモをもとに当時のツイッターに投稿したという。そのあと撤回し、高市氏も否定したが、騒動は記憶に新しい。

今回の総裁選では外国人観光客の一部が「奈良の鹿を足で蹴り上げ、殴って怖がらせる人がいる」と主張して外国人政策の厳格化を訴えた。しかし奈良県庁で奈良公園を所管する部署の担当者は「毎日2回、公園を巡回をしているが、観光客による殴る蹴るといった暴力行為は日常的に確認されておらず、通報もない」とマスコミの取材に答えている。

事実と異なることを率先して煽るだけでもマズいが…

さらに高市氏は刑事事件を起こした外国人に関して「警察で通訳の手配が間に合わず、不起訴にせざるを得ないとよく聞く」と発言した。法務・検察幹部は「最後まで通訳が確保できなかったという話は聞いたことがない」とこれまた各マスコミに対し語っている。

高市氏の事務所は「実際に不起訴になる事例が頻発しており問題だということを言いたかったのではなく、そういう話が『人口に膾炙（かいしゃ）する』くらい、国民の間に不安が広がっている、ということを言いたかったもの」などと文書で朝日新聞に回答した。

これには驚いた。事実は二の次で、共感を得られればそれで良いという手法に思えるからだ。危険すぎないか。事実と異なることを率先して煽るだけでもマズいが、差別や偏見を増長させてしまう次期首相にはそれこそ「不安」しかない。犬笛ならぬ鹿笛である。

次期首相がこうした手法をとる人物ならメディアには胆力が求められる。高市氏の「奈良の鹿を蹴り上げる外国人」演説について、日本テレビは奈良公園でガイドをする女性の「攻撃的な観光客の方は基本的に見かけない」という証言を報じた。

しかし、Xでは別の報道番組に登場した女性と顔が似ていると言われた。「証言者は劇団員」というヤラセ説が拡散されたのだ。だが女性の所属する観光会社に問い合わせたところ、ガイドの女性は劇団員ではなく、別番組に登場した女性とは全くの別人だという（東京新聞）。日本テレビも「中傷、迷惑行為は慎んで」と声明を出した。今後心配になるのは高市案件に触れるとデマが流されて炎上するかもしれないと考え、報道する側の腰が引けてしまうことだ。面倒くさいからやらないとなったら言ったもの勝ちになる。

第二次安倍政権はまず経済政策を掲げたことで滑り出しがよかったが、政権が安定するや強権的な姿勢も露わにした。高市氏にも同様の注意が必要ではないか。高市政権の見どころは、メディア側がひるまずに事実を問うことができるか？でもある。

（プチ鹿島）