プロ棋士の育成機関である「奨励会」。月2回の「例会」と呼ばれる対局の場での勝ち星に応じて段級が上がり、最終的に三段同士のリーグ戦で2位以内に入れば、晴れて棋士（四段）になる。そんな厳しい戦いの中で、勝又清和七段は「20年以上話題にできなかった」経験をしたという。

【画像】「20年以上話題にできなかった」衝撃の過去を語った勝又清和七段

勝又七段が東大で11年間にわたり行ってきた将棋講座をまとめた本『キホンからわかる 東大教養将棋講座』（日経BP）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／つづきを読む）



勝又清和七段が「20年以上話題にできなかった」過去とは？（写真：show999/イメージマート）

◆◆◆

「プロになりたい」という思いが薄かった

勝又少年は12月に入会して、1カ月後には5級に昇級しました。その後もとんとん拍子で昇級を続け、1年ちょっとで1級になれました。初段昇段には2年ほどかかりましたが、入会から3年で初段という昇級ペースは悪くないと思います。

しかし、初段から二段までは3年、二段から三段までは2年と大幅にペースダウンします。三段昇段が23歳になる直前になってしまったのには、理由がいくつかありました。

一つは級位者のときより昇段規定がきつくなったこと。私は級位者時代に9勝3敗で昇級することが多かったのですが、この成績は2勝1敗を3回続けて、次に2連勝すれば達成できます。それが有段者になると12勝4敗が必要だから2勝1敗ペースでは届かない。アベレージヒッターだった私には高いハードルでした。

もう一つは「プロになりたい」という思いが薄かったこと。当時の日本はバブル景気に沸いていました。求人資料が山ほど家に届く時代でしたから、「棋士になれなくても会社員になればいいや」と、甘い考えを持っていました。それに東海大学での大学生活も楽しくて、正直に言えば将棋にのめり込めなかった。アマ強豪で同窓生の遠藤正樹さんとはよく遊びました。大学生活も人生における青春の大事な1ページですから、当時過ごした時間に後悔はありません。ただ、伸び悩んだのは事実です。

私の指す将棋がプロの本流でなかったことも停滞の原因です。私が得意にしていた戦法は、道場のオジサンたちが指すようなものばかりで、級位者時代は勢いで勝っていたところがありました。矢倉（昭和から平成にかけての花形戦法）なんて指していませんでしたよ。

「やれるだけのことをやらないと一生後悔する」将棋に対する意識が変わったきっかけ

しかし、有段者になると、それでは通用しなくなった。気がつけば大学を卒業して2年が経ち、満26歳の年齢制限が近づいていました。この鬱々とした現状を打破したい、何かをつかみたい、と思うようになり、愛知県西浦温泉で行われた、中原誠と米長邦雄の名人戦を現地まで観戦に行きました。昭和のゴールデンカードをどうしても見ておきたかったのです。両先生の対局姿は本当に美しく、かっこよかった。将棋に対する意識が変わった、最初のきっかけだったと思います。

翌年には米長―羽生の名人戦も現地観戦しました。このときの米長先生と羽生先生の気迫もすごかった。格闘技を間近で見ているようで、怖いと思ったほどでした。興奮冷めやらぬまま、帰途の新幹線で我が身を振り返り、ふと思いました。自分はあれほどの力を振り絞って戦っているのだろうか。やれるだけのことをやらないと一生後悔する――。最後の2年間は決意を新たにして将棋に打ち込みました。

羽生世代の検討に必死になって食いついた

奇縁があり、高橋道雄、島朗、森下卓といった当時のトップ棋士に将棋を教わるようになりました。御三方から本格的な矢倉を学び、三段リーグでも矢倉を指すようになります。おかげさまで、棋士になるまでの最後の2年間は、矢倉を指して負けた記憶がありません。

羽生世代の人たちと一緒に、将棋会館で将棋を検討した日々も大きかったですね。当時の将棋界には、公式戦を現場で見ながら控室で検討する文化がありました。ネット中継やAI（人工知能）が普及した現在では、棋士や奨励会員が集まって検討する機会は減りましたが、いろいろな人の意見を聞きながら検討するのは、本当に良い勉強になります。

検討に関しては、忘れられないできごとがあります。ある日のこと、某棋士が「ここは歩が筋だよね」と話し、その場にいた全員がうなずきました。「筋」とは本筋、局面の急所を突く一手のことです。私もわかったような顔でなるほどと言って、▲2三歩を検討盤に示したのですが、皆が「え、そこ?」と驚くのです。彼らが筋だと思っていた手は、▲3五歩でした。私の▲2三歩は本筋どころかイモ筋だったのです。思わず顔が真っ赤になりました。

強い人たちは、小学生のうちに奨励会に入り、本筋を学んでいます。しかし、私は奨励会入りが中学3年生と遅く、プロの将棋にあまり触れることなく強くなったものですから、本筋が身についていなかったのです。それを思い知らされたあの日以来、出遅れを取り戻そうと、彼らの検討に必死になって食いつき、その感覚を学んでいきました。

20年以上話題にできなかった出来事

25歳になり、奨励会員として最後の1年を迎えます。残り2回の三段リーグで2位以内になれなければ強制退会です。それまでは、同じ三段の岡崎洋、中座真、瀬川晶司、勝又ら仲間同士で研究会をしていたのですが、それも解散すると決めました。みんな年齢制限を目前にしたライバルだったから三段リーグで当たるのはバツが悪かった。結果的に全員棋士になれましたが、みんな切羽詰まった状況でした。

第15回三段リーグは開幕3連敗の絶望的なスタート。しかし、なんとか踏ん張って12勝6敗の成績を収めます。これが結果的に大きかった。

最後の第16回三段リーグでは、勝ち越し延長（勝ち越せば年齢制限を超えても29歳まで次期の三段リーグに参加できる）の制度が設けられましたが、追い込まれていることに変わりはありません。中座さん、瀬川さん、同期の近藤正和さんともリーグで戦いました。風邪でボロボロの状態でも連勝するなどの運もあり、最終節で1勝1敗なら2位という状況を迎えます。

最終節は初戦で敗れましたが、最後の1局に勝って1勝1敗。年齢制限を目前にしてのプロ入りでした。本当にギリギリでして、近藤さんも私と同じく13勝5敗でしたが、同星になった場合は、前期成績に基づいて最終順位を決定します。私は開幕3位、近藤さんは4位だったので、わずか1枚差で私が2位になったのです。

その後のことは断片的にしか覚えていません。最終戦に勝った後、泣きながら成績表に白星の印を押したこと。深夜に実家に帰り、飲めないはずの日本酒を痛飲したこと。石田先生からは「あの日は朝まで泣いていたと、君の母親から伺いましたよ」と聞きました。

これは後日談ですが、祝い酒の席で、遠藤正樹さんに「1年前の近藤戦の勝利が大きかったな」と言われ、ハッとしました。四段昇段の1年前、第14回三段リーグで私は近藤さんに勝ちました。第14回から第16回までの勝ち数と、開幕順位・最終順位を並べると、次のようになります。

勝又 9勝（18位→14位）→12勝（14位→3位）→13勝（3位→2位）

近藤 7勝（10位→21位）→12勝（21位→4位）→13勝（4位→3位）

もし第14回で近藤さんに敗れていたら、8勝で並んでいたわけですから、私が近藤さんを順位で上回ることはありませんでした。当然、第16回も近藤さんが順位差で四段に昇段していたことになります。1年前の1勝が二人の運命を分けたのか――。遠藤さんと別れた後、アパートに戻り、茫然と満月を眺めていたのを覚えています。

近藤さんはとても明るくて、いつもニコニコと冗談を飛ばす人ですが、少なくとも20年以上、私も彼も当時のことを話題にしませんでした。思い出として語り合えるようになったのは、ここ数年のことです。

〈「将棋の神というしかない」東大客員教授の棋士が語る“藤井聡太の圧倒的な凄さ”と“ライバルたちの藤井対策”「どうすれば同じレベルに到達できるのか…」〉へ続く

（勝又 清和／Webオリジナル（外部転載））