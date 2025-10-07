〈「当時のことは20年以上話題にできませんでした」将棋・勝又清和七段が明かす、プロ入り目前の三段リーグで味わった“挫折”と“朝まで実家で泣いた夜”〉から続く

棋士として活動する傍ら、「教授」の愛称で、幅広く将棋の指導や普及に尽力している勝又清和七段。そんな勝又七段が東大で11年間にわたり行ってきた将棋講座をまとめた本『キホンからわかる 東大教養将棋講座』（日経BP）が発売された。

史上最年少でプロ入りし、2023年には八冠制覇という前人未到の偉業を成し遂げた藤井聡太竜王・名人（七冠）。その驚異的な実力を勝又七段はどのように見ているのか。同書より一部を抜粋して紹介する。（全4回の2回目／つづきを読む）



「将棋の神というしかない」藤井聡太のタイトル獲得ペース

藤井さんは平成28年（16年）に棋士になりました。いきなり29連勝を達成するなど、当初から強かったのですが、その後の成長曲線がまたすごかった。令和2年（20年）に史上最年少で初タイトルとなる棋聖を獲得。さらに同年、王位も獲得して二冠になりました。

当時の私は、羽生さんのタイトル獲得ペースを踏まえて次のような文章を書いています。

「藤井の2021年度は守りの年になると予想する。（中略）本当の意味での天下統一は、藤井が20歳になる2022年以降になるのではないだろうか。もし三冠や四冠になっていたら将棋の神というしかない」

この予想は完全にはずれました。藤井さんのタイトル獲得のペースは加速します。令和3年度（21年度）のうちに五冠制覇を達成。令和5年（23年）の6月には名人を獲得して七冠制覇。いよいよ最後の一冠である王座を獲りにいきます。相手は研究仲間の永瀬王座でした。

“AI流”との高い親和性

藤井さんの強みは、なんといっても圧倒的な読みの精度と速さ、それに裏づけられた終盤力にあります。子どもの頃から詰将棋を解き続けてきた賜物でもありますが、それ以上に天賦の資質だと私は思います。さらにAIとの高い親和性も持ち合わせていた。

AIによる将棋研究は、手順を覚えるだけと思われるかもしれませんが、その「覚える」という作業が並大抵のことではないのです。まず、純粋に覚えるべき手数が膨大です。角換わり一つに限っても、細かい変化まで網羅するならば、一編の小説を一字一句、正確に覚えるくらいの記憶力が必要です。しかも、独特な文体（理解の難しい手順）で書かれているのですから覚えづらいときている。

また、実戦で研究をはずれた後の指し回しも大変です。AI流で指した場合、我々が修業時代から指してきた形とはまったく違う局面になりますから、経験値や感覚が生きずに局面の急所や自玉の安全度がつかみにくいのです。

ライバル棋士の“藤井対策”は…

永瀬さんはこの問題に量的な解決策をとっています。彼はパソコンとずっとにらめっこをしているわけではありません。ほぼ毎日、対人の練習将棋をしています。実際に指すことで研究手順を記憶に定着させ、研究がはずれた後の急所、勝ち方まで頭にたたき込む。それを毎日、繰り返す。受験勉強で演習問題を解き続けるようなものです。そうでなければ、本番でさっと解法が浮かびません。

永瀬さんらしさを象徴するエピソードに、タイトル戦の出発日や帰京日であっても将棋を指している話があります。対局は朝から夜まで、脳を振り絞って考える戦いです。スタミナも大事になってくるわけですから、体調を整えて臨むのが自然でしょう。対局が終われば、疲れを癒やすために翌日はオフにして次に備えようと考えそうなものです。しかし、永瀬さんは将棋盤にしがみつくかのようにひたすら練習将棋を指す。トッププロを驚かせるほど、桁外れの努力です。

「藤井さんは努力10、才能10」

一方、藤井さんは練習将棋をあまり指しません。おそらくですが、永瀬さんと月に数回、指すだけでしょう。それで十分というのが恐ろしいところです。練習将棋を重ねなくても研究内容を記憶し、理解できるわけですから、AIとの親和性がより高いということです。

誤解を招いてはいけないのですが、藤井さんは楽をしているわけではありません。藤井さんの研究量は将棋界でもトップです。誰よりも藤井さんを近くで見てきた永瀬さんは、「自分が努力9、才能1とすれば、藤井さんは努力10、才能10」と語っています。

才能10はギフテッドです。誰もが藤井さんのようにはいきません。いまの若手棋士や奨励会員は、永瀬流の勉強方法をしています。永瀬さんほどの人がそこまで追い込んでいるのだから、彼らもやるしかないのです。ここ数年、三段リーグの勢力図は西高東低が続いていたのですが、近年は東が盛り返しています。それはひとえに永瀬さんが関東にいるからです。山川泰(たい)熙(き)や吉池隆真などの新四段も永瀬さんの研究会で鍛えられました。現在ほど棋士が勉強している時代はありません。それは藤井さんではなく、永瀬さんの影響によるものだと思います。

羽生さんが「全くかなわない」と明言したワケ

令和6年（24年）に伊藤匠が叡王を奪取して、藤井さんの八冠独占は崩れました。伊藤さんの勝因は、終盤の読みで藤井さんを上回ったことにあります。藤井さんに勝つには、周到な事前研究は当然として、最後は終盤で競り勝つしかありません。それをやり遂げて、同学年の覇者を破った伊藤さんは見事でした。相当な努力をされたのだと思います。

これまで話してきたように、我々は強者に学び、彼らの技術を取り入れてきました。藤井さんにしても同様です。私は令和5年（23年）の王将戦七番勝負第1局▲藤井聡太王将―△羽生善治九段を観戦したのですが、羽生さんの△3七歩に対して、藤井さんがとても感心していたのを覚えています。次に歩が成って、その次に駒を取って初めて意味がある手です。攻めていらっしゃいという、羽生流の手渡しですね。藤井さんはそれ以降、手渡しの手筋をたびたび使うようになりました。

藤井さんの終盤の勝ち方や技術が今後、全体に共有されるのか。それはわかりません。谷川さんや羽生さんの勝ち方は、技術論や方法論に落とし込むことができました。だから、ほかの棋士も取り入れることができたのです。しかし、藤井さんのそれは天賦の資質による読みの力が大きい。どうすれば藤井さんと同じレベルに到達できるのか、その手段は確立できていません。これは大きな課題であり、いまは棋士がそれぞれ独自に努力している段階です。ただ、今の若手が勝つために、危険な道（自玉が危なくなる選択など）を歩んでいこうと思っているのは間違いありません。

ちなみに、羽生さんは藤井八冠誕生直後に「自身が全冠制覇したときと藤井聡太八冠はどっちが強いか」と問われて、「全然かなわない。全くかなわないです」と即答しています。これは謙遜に加えて、技術は後輩に引き継がれて進化していくものという考えも背景にあるように思います。羽生さんのライバル・森内九段も同じ質問に「やっぱり同じ時代でないと比較することは難しい。いくら地力が問われる局面でも、藤井さんは30年分の進歩した知識を身に着けているわけですから。同様に、いかに藤井さんであっても30年後に全冠制覇するような人が出てきたら戦うのは大変」と答えています。最先端の考えやテクニックはいつしか当たり前のものになり、次世代が斬新な戦いを編み出す。だからこそ、将棋界には先輩こそ後輩に将棋を教わるべきだという文化があるのでしょう。

