手越祐也さん（37）がボーカルをつとめる3人組バンド・T.N.Tの『未来へ』が、12月28日に開幕する『第104回全国高校サッカー選手権大会』の応援歌に決定したことが発表されました。

T.N.Tは、2月に手越さんとベース・Furutatsuさん（23）、ドラム・kyoheyさん（28）の3人で結成されたロックバンド。バンド名は『The Next Trigger』の略称で、音楽シーンの”新たな起爆剤”になるというメンバーの思いが込められているといいます。4月にリリースした1st EP『ZERO』は、iTunesロック部門1位、総合2位を獲得。6月に発表した1stシングル『Starting Over』のミュージックビデオも、複数の音楽チャートで1位に輝くなど、大きな話題となりました。

今回制作された応援歌『未来へ』は、高校サッカーに情熱を注ぐ選手たちを鼓舞する楽曲で、作詞は手越さんが担当。大のサッカー好きとしても知られる手越さんが、自らの経験も回顧しながら、"二度とない今日という日"を大切に戦うこと、そして"刻まれた時の全てが今も僕を支えている"と、仲間との絆を表現した楽曲となっています。

手越さんは、応援歌を担当すると聞いたときの感想について「めちゃくちゃうれしかったですし、夢のようでした」と喜びのコメント。

続けて「小さい頃からサッカーをやってきたので、僕の負けず嫌いや身体のタフさという基盤は全てサッカーから来ています。これまで高校サッカーには関わったことがありませんでしたが、僕も年齢を重ね、将来を担う若い世代の夢を応援したいと思っていました。自分自身、いつかこうした形で関わりたいと願っていた夢の仕事だったので、今回このお話をいただいたときはうれしくて、すぐにメンバーの2人にもテレビ電話で連絡しました」と語りました。