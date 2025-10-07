◇7日スタートのドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」取材会

男性11人組「JO1」の白岩瑠姫（27）が6日、大阪市内で7日スタートの出演ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（フジテレビ系、火曜後11・00）の取材会を行った。

地上波ドラマ初出演で、ヒロインを全身整形するナゾの整形外科医役。「（2023年公開の）映画以来の撮影だったので緊張とワクワクが入り交じっていた」と振り返り、役作りのため「整形外科医になるには…」などさまざま調べたそうだが「無免許、という設定だったので、実は必要ありませんでした」と笑わせた。

ミステリアスな役だったが、子役の佐藤大空（6）には「めちゃくちゃ懐かれた」そうでヒザに座られたり、一緒に遊んだりする時間も。「今までは子どもと遊ぶ機会もなかったし、苦手だと思ってたというか、どう接してあげればいいかが分からなかったんですが“オレ、いいパパになるかもしれないな？”と思ったりしました」と照れ笑いを浮かべた。

撮影期間中にはリーダーの與那城奨（29）がサプライズで大量のケーキを差し入れに来たことも明かし「ケーキを置いて帰ってくれるのかと思ったら、カメラのモニターでずっと見てくれてたので恥ずかしかった。ありがたいですけど」などと話した。

「第1話を見て、めちゃくちゃ良かったですね。撮影の時は自分のシーンしか想像できないんですけど、皆さんとのシーンが合わさったり、音楽が入ったりで想像をはるかに超えていた。単純に視聴者として楽しみたい」とアピールした。