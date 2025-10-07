ロバーツ監督がグラブをはめて守備に…

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に臨む。試合がなかった前日の5日（同6日）はシチズンズ・バンク・パークで練習。デーブ・ロバーツ監督がグラブを手に、遊撃でノックを受けた。フレディ・フリーマン内野手からヤジが飛ぶなど和やかな雰囲気。ファンから「楽しそうで最高！」「最後の笑い声がヤバすぎる！」と称賛の声があがっている。

4日（同5日）の初戦を5-3で制したドジャース。一夜明けた休養日は和やかな雰囲気で練習が行われたようだ。ロバーツ監督が右手にグラブをはめてグラウンドに登場。遊撃手の定位置前でノックを受けていた。「怖くて腰を落とせないんだ。もう一球！」と笑顔で呼びかけると、背後にいたムーキー・ベッツ内野手も白い歯をこぼしている。

するとフリーマンから「次に僕らがゴロをミスしても、あなたはもう何も言えないぞ」と容赦なくヤジが飛ぶ。イジられた指揮官は「顔に（ボールを）ぶつけたくないんだ」と本音を漏らした。和気あいあいとした雰囲気の中、無事にゴロをさばいたロバーツ監督。周囲からは「よっつ！ よっつ！」と本塁送球を指示する声が飛んだが、「投げられないよ」「腕の動きを見てくれよ」と笑顔で訴えた。

ドジャース公式TikTokが「ドック（ロバーツ監督の愛称）はまだイケる」と記して映像を公開。まさかの行動に米ファンからは「うちのチーム、楽しそうで最高！」「精神的に見てもこのチームは数か月前よりずっと幸せそうだね」「ははは。最後のあの笑い声がヤバすぎる！」「肩の力抜いて楽しんでるね……ロバーツ監督、さすが分かってる！」と決戦前に明るいムードを作り上げた指揮官に称賛の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）