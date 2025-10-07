仁村紗和、デビュー10周年記念した1st写真集のタイトルは『燦爛』に 表紙解禁
2024年にデビュー10周年を迎えた俳優・仁村紗和の1st写真集のタイトルが『燦爛』に決定。あわせて、表紙カットも公開された。
【写真】仁村紗和1st写真集『燦爛』台湾・台南で撮影した美しきカット
ドラマDEEP『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、俳優として活躍の幅を広げる仁村紗和。19歳で上京し、2018年には連続ドラマ『＃声だけ天使』（AbemaTV）でヒロインを務め、近年は『あなたのブツが、ここに』（NHK）、『SHUT UP』（テレビ東京系）などでも主演。デビュー10周年を迎えた2024年には、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024で最優秀新人賞を受賞、さらにELLE CINEMA AWARDS 2024 FENDI賞を受賞するなど、飛躍の1年となった。
そんな記念すべきデビュー10周年を機に始動したのが、この写真集プロジェクトだ。「未来を見据えて新しい場所に行きたい」という彼女の思いから、撮影は自身にとって未踏の地・台湾・台南で行われた。
写真集のタイトルに選ばれた言葉は「燦爛」。美しいきらめきと輝きを表す言葉だ。撮影直後から「台湾で撮影した世界観にふさわしい漢字タイトルにしたい」という案が出ており、さまざまな候補の中から、字の華やかさと彼女の今の姿に最もふさわしいとのスタッフの意見もあり、この言葉に決定した。
また、表紙カットに採用されたのは顔のアップ。仁村はその理由について「燦爛とキラキラと光る台南の太陽の温かさを感じる1枚ですし、この写真が一番、見ている方と私との距離が近いと感じたので選びました」と語った。彼女の眼差しが際立ち、見る者を引き込む力を持つ1枚であり、さらに自身の今後の活躍を予感させるようでもある。
仁村紗和1st写真集『燦爛』は、扶桑社より10月22日発売。3850円（税込）。
