“令和の峰不二子”阿部なつき、色気全開のバースデーショットに反響「ゴージャス！」「一段と素敵な女性になっています」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、6日にエックスを更新。ドレス姿が美しい近影を披露すると、ファンから絶賛が相次いだ。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
抜群のスタイルと美貌で“令和の峰不二子”と称される阿部は、6日に誕生日を迎え26歳になった。同日エックスに投稿されたポストでは「26歳になりました！」とコメントし、シックなドレス姿を披露。ゴージャスなレストランのような場所で撮影されたソロショットには阿部のかわいい笑顔と、美しいデコルテが写っている。
コメント欄にはファンからたくさんの祝福が集まり、「一段と素敵な女性になっています」「おー！ゴージャス！」「花束より、なつきさんの方が美しい」「シックなドレスと髪型が似合ってて綺麗」などの声も寄せられていた。
阿部は、2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ。
引用：「阿部なつき」エックス（@_iam_natsuki）
