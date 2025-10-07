日向坂46・金村美玖、美脚際立つ秋コーデに反響「スタイル良すぎ」「美しすぎる」
日向坂46の金村美玖が5日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つ私服ショットを公開し、ファンから「スタイル良すぎ」「美しすぎる」と絶賛の声が寄せられている。
【写真】「スタイル良すぎ」日向坂46・金村美玖、美脚際立つ秋コーデ
金村は「今日の私服です ミーグリありがとう〜」とつづり、私服姿を投稿。深みのあるレッドの透け感ニットに、グレーのショートパンツと黒のロングブーツを合わせた秋らしいコーディネートを披露した。スラリと伸びた脚と抜群のスタイルが印象的だ。
投稿を見たファンからは、「スタイル良すぎ」「あまりに美しすぎる」「私服の破壊力ヤバすぎる」「秋コーデも素敵」といったコメントが相次いでいる。
引用：「金村美玖」インスタグラム（＠miku_osushi）
