元フジアナ・渡邊渚、“スタイル抜群”衣装姿で魅了 多数の「いいね！」集まる
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が7日までにインスタグラムを更新。近影を披露した。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、今月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では、美スタイル際立つ衣装姿を披露。「モデルプレス×REAL VALUE 週月曜19時にアップされてます」と宣伝し、「事業の運営や働き方、生き方、いろんな人のお話を聞いて、共感できるところは取り入れつつ、自分らしい選択をできるように、毎収録学ばせていただいてます」と明かした。ファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
