『絶対零度』初回 沢口靖子、月9初出演で新境地 アクション＆生歌披露にネット驚き「こんな沢口靖子見たことない！」
沢口靖子が主演する月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が6日に放送され、月9ドラマ初出演となる沢口が新境地となる熱演を見せると、ネット上には「こんな沢口靖子見たことない！」「還暦に見えない」「かっこいい！」などの反響が寄せられた。
【写真】横山裕がDICTのメンバーとなった山内徹を演じる
本作は『絶対零度』シリーズの最新作。捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT）のメンバーが匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される特殊詐欺やサイバーテロなど、数々の情報犯罪に立ち向かう姿を活写。キャストは主演の沢口の他、横山裕、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、板谷由夏、白本彩奈らが顔を揃える。
ある日、情報を悪用した強盗事件が連続して発生。DICTの田辺智代（馬場園）は複数の事件の共通点からトクリュウの犯行ではないかと推測する。調査官・清水紗枝（黒島）が犯行を行った人物を特定、南方睦郎（一ノ瀬）と掛川啓（金田）が実行犯を逮捕する。しかし、実行犯の男は指示を受けただけで、犯行グループの特定にはつながらなかった。
事件の根本的な解決に至らない中、二宮奈美（沢口）は室長の早見浩（松角）に事件現場を直接確認したいと告げ、山内徹（横山）を連れて飛び出していく…。
第1話では、主人公・奈美が強盗事件解決のために奮闘。常に全力疾走で捜査にあたるアグレッシブな彼女を沢口が身体を張って体現した。クライマックスシーンでは奈美が実行犯の青年と対峙。バールのようなもので襲いかかる実行犯を、彼女が強烈なパンチ一撃で仕留めるアクションシーンが描かれた。
また終盤では、事件に巻き込まれて負傷した老婦人の見舞いに訪れた奈美が、病室でカラオケを披露。奈美役の沢口がVaundyの『怪獣の花唄』を熱唱する姿も映し出された。
今年6月で60歳になった沢口が、初の月9ドラマ出演で新境地を開くと、ネット上には「こんな沢口靖子見たことない！」「還暦に見えない」「アラフォーの私より走れてて脱帽」「すごい！かっこいい！」「新しい沢口靖子を見られて本当に嬉しい」といった声が集まっていた。
【写真】横山裕がDICTのメンバーとなった山内徹を演じる
本作は『絶対零度』シリーズの最新作。捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT）のメンバーが匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される特殊詐欺やサイバーテロなど、数々の情報犯罪に立ち向かう姿を活写。キャストは主演の沢口の他、横山裕、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、板谷由夏、白本彩奈らが顔を揃える。
事件の根本的な解決に至らない中、二宮奈美（沢口）は室長の早見浩（松角）に事件現場を直接確認したいと告げ、山内徹（横山）を連れて飛び出していく…。
第1話では、主人公・奈美が強盗事件解決のために奮闘。常に全力疾走で捜査にあたるアグレッシブな彼女を沢口が身体を張って体現した。クライマックスシーンでは奈美が実行犯の青年と対峙。バールのようなもので襲いかかる実行犯を、彼女が強烈なパンチ一撃で仕留めるアクションシーンが描かれた。
また終盤では、事件に巻き込まれて負傷した老婦人の見舞いに訪れた奈美が、病室でカラオケを披露。奈美役の沢口がVaundyの『怪獣の花唄』を熱唱する姿も映し出された。
今年6月で60歳になった沢口が、初の月9ドラマ出演で新境地を開くと、ネット上には「こんな沢口靖子見たことない！」「還暦に見えない」「アラフォーの私より走れてて脱帽」「すごい！かっこいい！」「新しい沢口靖子を見られて本当に嬉しい」といった声が集まっていた。