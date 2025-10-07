JO1・白岩瑠姫、リーダー與那城奨の陣中見舞いに照れ「もう来なくて大丈夫です」
11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、明日から放送が始まるカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の放送に先立ち、6日、大阪・関西テレビで開かれた取材会に出席。グループのリーダー・與那城奨が陣中見舞いに訪れたことを明かした。
【全身ショット】シャネルのスーツで圧倒的なスタイルを見せつける白岩瑠姫
俳優・齊藤京子と水野美紀が“同一人物役”でW主演する同作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
今回テレビドラマ初主演となる白岩。撮影中に與那城が登場するというサプライズもあったそうで「急に（撮影の）流れが止まってカメラが回り始めて、『なんだこれは？』って思ってたら、『JO1リーダーの與那城奨さんが来てます』みたいな説明があって、お土産のケーキが入った袋を3、4個くらい両手に抱えて持って来てくれた」と振り返った。
また與那城が、JO1のメンバーが出演するドラマや映画の現場に、足を運んであいさつに行っていることを明かした。「その2日前ぐらい、練習の後、一緒に帰ってる時に、『あれ？まだ“娘の命”来てない』って冗談半分で言ったんですよ。その2日後に来てくれた。ケーキを置いていった後も撮影はずっと見てくれてて、『お疲れ様』って連絡くれました」と面倒見の良い與那城の一面を語った。
ただ、「他に来てほしいJO1メンバーは？」という質問に対して「メンバーとドラマの話とかすると、『絶対にメンバーに見られたくないね』って話を結構するんですよ。11人だけで演技しないといけないって時はめちゃくちゃ恥ずかしかった。もう来なくて大丈夫です」と照れながら笑って見せた。
【全身ショット】シャネルのスーツで圧倒的なスタイルを見せつける白岩瑠姫
俳優・齊藤京子と水野美紀が“同一人物役”でW主演する同作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
また與那城が、JO1のメンバーが出演するドラマや映画の現場に、足を運んであいさつに行っていることを明かした。「その2日前ぐらい、練習の後、一緒に帰ってる時に、『あれ？まだ“娘の命”来てない』って冗談半分で言ったんですよ。その2日後に来てくれた。ケーキを置いていった後も撮影はずっと見てくれてて、『お疲れ様』って連絡くれました」と面倒見の良い與那城の一面を語った。
ただ、「他に来てほしいJO1メンバーは？」という質問に対して「メンバーとドラマの話とかすると、『絶対にメンバーに見られたくないね』って話を結構するんですよ。11人だけで演技しないといけないって時はめちゃくちゃ恥ずかしかった。もう来なくて大丈夫です」と照れながら笑って見せた。