◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

日本学生陸上競技連合は6日、今月26日に行われる全日本大学女子駅伝の5000mの6人の記録による3チームの決定を発表。これにより出場校の全26チームが決まりました。

全日本は前回大会で8位以内に入ったチームがシード権を獲得。各地区の選考会で通過したチームと、5000m記録の上位6人の合計タイムにより3校が出場権を獲得。上位3校の東洋大、京都産業大学、大阪芸術大学が切符をつかみました。

前回大会は立命館大学が女王奪還で9年ぶり11度目の優勝を達成。悲願の初優勝を目指した大東文化大学は大会記録を上回りながらも、頂点に届きませんでした。7連覇中の名城大学は、4位となっていました。

▽出場チーム一覧

【シード】

立命館大学(関西)、大東文化大学(関東)、城西大学(関東)、名城大学(東海)、東北福祉大学(東北)、大阪学院大学(関西)、拓殖大学(関東)、筑波大学(関東)

【各地区学連代表チーム】

北海道大学(北海道)、仙台大学(東北)、帝京科学大学(関東)、玉川大学(関東)、中央大学(関東)、順天堂大学(関東)、日本体育大学(関東)、駿河台大学(関東)、新潟医療福祉大学(北信越)、中京学院大学(東海)、関西大学(関西)、関西外国語大学(関西)、環太平洋大学(中国四国)

【5000m 6名のチーム記録】

東洋大学(関東)、京都産業大学(関西)、大阪芸術大学(関西)

【オープン参加】東北学連選抜