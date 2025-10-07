JO1の白岩瑠姫（27）が6日、大阪市内で、齊藤京子と水野美紀がダブル主演するフジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（7日スタート、火曜午後11時、初回11時15分）の取材会に出席した。

同ドラマはあしだかおる氏、アオイセイ氏による同名漫画を実写化。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の女性（齊藤）に生まれ変わり“新米ママ”としてママ友グループに潜入して復讐（ふくしゅう）する物語。

ドラマ初出演の白岩は玲子に全身整形を施す無免許の天才外科医・成瀬役を演じる。

撮影初日から共演の人気子役の佐藤大空（たすく、6）と親しくなった。「ヒザの上に乗ってきてくれた。すごくなついてくれた」。撮影中にゲームをしたり、遊んだりして親交を深める中で、父親の感情について「いままで父親になる姿は想像できなかった。会見で大空をもちあげる動画がかなり、反響があった」と話し、バズった動画を分析し「いいパパになるかもしれないなと初めて気づいた」と喜んだ。

「子どもと遊ぶ機会はあまりなかった。JO1で、景瑚や翔也の面倒をみているのがいきてきましたね」と笑わせた。