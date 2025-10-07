仕事の「面倒くさい」とどう向き合うか
新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか？』（ロジャー・ニーボン著／御立英史訳、ダイヤモンド社）は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は、仕事の「面倒くさい」がなくなる考え方を、『EXPERT』を元にお届けします。（構成／ダイヤモンド社・森遥香）
面倒くさい仕事とどう向き合うか
私たちの日常の仕事には、どうしても「面倒だな」と感じる部分があります。書類のチェック、同じ作業の繰り返し、地味な準備――誰もができれば避けたいと思うようなことです。
しかし、『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか？』ではこう語られています。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか？』p.82より
面倒な仕事は「避けるもの」ではなく「通過点」
私たちはつい、「面倒なことは他人に任せればいい」「テクノロジーに置き換えればいい」と考えがちです。けれども、著者は注意を促します。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか？』p.82より
面倒な仕事をすべて回避してしまえば、そこに隠れている“本質的な学び”を失ってしまうのです。
面倒さに「意味」を与える
エキスパートたちは、退屈で面倒な繰り返しの中に、工夫や気づきを見出してきました。外科医は数えきれないほどの縫合を繰り返しながら正確さを磨き、音楽家は同じフレーズを何千回も練習しながら独自の表現を掴んでいきます。
面倒な仕事を「単なる作業」として扱うのか、「自分を鍛える稽古」として受け止めるのか。その違いが、一流に近づけるかどうかを決めるのです。
効率化や自動化が進む時代だからこそ、面倒な仕事に取り組む姿勢が差を生みます。他の人が敬遠する仕事にも立ち向かえる人こそが、キャリアを長期的に伸ばしていけるのではないでしょうか。
（本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか？』を元に構成した記事です。）