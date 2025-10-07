再現されたノリスの痛烈皮肉　角田裕毅の「最悪のスタート」が示したエースの“ワンマン化”「プッシュしてくれる仲間がいない」

シンガポールの舞台で苦闘した角田(C)Getty Images

「人生で最悪のラップだ」

そう肩を落とす出足の悪さによって、レッドブルの角田裕毅はポイントを失った。

現地時間10月5日、角田裕毅は、マリーナベイ市街地サーキットで行われたF1第18戦シンガポールGP決勝を12位でフィニッシュ。2戦連続入賞とはならなかった。

前日の公式予選でグリップの不具合によって15番手に甘んじた角田。迎えた決勝は他車の失格もあって13番グリッドからのスタートになったが、出足が「最悪」だった。

挽回を目指した角田は賭けに出ていた。多くのライバル車がミディアムタイヤを選択する中で、数少ないソフトタイヤで挑み、序盤から順位アップを狙った。だが、開始早々からマシンのペースが上がらずに低迷。1週もしないうちに17位へと後退すると、追い抜きの難しいコース事情もあって、15位に上げるのがやっとだった。

レース直後にチームへの無線で「スタートがね……。あぁクソッ。なんというか、コーナーごとに順位を落としていって、信じられなかったよ。ごめん」と唇をかんだ角田。F1公式のフラッシュインタビューでも「たぶん人生で最悪のスタートだった。何が起こったのかは自分でも分かってない。ただ、あそこで失う必要がないポジションまでも失った」と嘆くしかなかった。

角田の低迷は、ライバルが発した皮肉を物語ってしまう結果となった。現地時間10月4日に英衛星放送『Sky Sports』において、マクラーレンのランド・ノリスは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンを「彼チームのために良い仕事をしてきた。レッドブルで多くのポイントを獲得したんだからね」と前置きした上で、「ただ、僕やオスカーのように、一緒に仕事をして、もう少しプッシュしてくれる仲間がいないだけだね」と論じたのだ。