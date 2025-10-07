フェイエ上田綺世、オランダ紙の週間MVPに選出！NEC佐野航大もベスト11入り

多くの日本人選手がプレーするオランダ1部リーグ。

そうしたなか、『ESPN』オランダ版は、第8節の週間ベストイレブンを発表した。

フェイエノールトの日本代表FW上田綺世とNECの日本代表MF佐野航大もその11人に名を連ねている。

上田は第8節ユトレヒト戦で2ゴールの活躍を見せ、3-2の勝利に大貢献。佐野は第8節ゴー・アヘッド・イーグルス戦にフル出場した（試合は1-1）。

特に上田は週間MVPにも選出され、元選手のアンコ・ヤンセンは「あらゆる場面に関与した。6本のシュートを放ち、そのうち4本は枠内。決勝点を含む2得点を決めた」と称賛。

また、かつてアヤックスなどでプレーした元デンマーク代表FWケネス・ペレスらも「彼は本当に素晴らしい。フェイエノールトでこれ以上のストライカーは見つからないだろう」と褒めちぎっていた。

フェイエノールトで3年目を迎えた上田は、今シーズン絶好調。8試合で8ゴールを叩き出し、得点ランキングでトップに立っている。

佐野も！兄弟で日本代表になった「最強ブラザー」11名

渡辺剛も所属するフェイエノールトは開幕8試合で7勝1分と負けなしで、昨季王者のPSVを抑えて首位を走っている。