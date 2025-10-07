【ライブ配信中】長崎くんち2025 奉納踊の様子

秋の大祭「長崎くんち」。

気分を盛り上げる人気の「くんちグッズ」を調査しました。

オリジナルグッズをもって楽しんでみてはいかがでしょうか？

長崎市築町にある明治38年創業の「リビングかねとき」。

婚礼用の引き出物や贈答品、生活を彩る雑貨などを取り揃えています。

（リビングかねとき 髙橋 秀暢さん）

「ここ築町も、踊町のひとつとして長年くんちに携わっていますが、各踊町が毎年作っている手ぬぐいをアレンジして、オリジナルグッズにして販売させてしています。県内外の方に喜んでいただいています」

【第5位】「長崎くんち クリアファイル」330円(税込)

人気の演目「コッコデショ」「龍踊」「鯨の潮吹き」が描かれた『長崎くんち クリアファイル』です。

裏面には、踊町の提灯がずらり。

価格も手ごろで、お土産としても喜ばれる商品です。

【第4位】「長崎くんち 信玄袋」 2,500円(税込)／2,800円(税込)

くんちの手ぬぐいを使った信玄袋。

可愛らしい巾着で、和装のコーディネートにもおすすめです。

スマートフォンや貴重品などを持ち歩きたい時に、重宝するアイテムです。

【第3位】「長崎くんち 扇子」 2,750円(税込)

パッと開くと…、今年の踊町が描かれています。

数量限定の扇子が第3位です。

まだまだ暑いこの時期に、持っておきたいアイテム。

毎年デザインが変わる人気商品です。

【第2位】「長崎くんち ショルダーバッグ」 6,600円(税込)／7,000円(税込)

くんちの手ぬぐいを使ったショルダーバッグ。

肩から掛けられ、容量もたっぷり。

製造数に限りがあります。

気になる方は早めにチェックを。

【番外編】「長崎くんち ハンチング」 8,980円(税込)／「長崎くんち ウエストバッグ」 6,000円(税込)

特に男性におすすめしたいのが、ハンチング。

（リビングかねとき 髙橋 秀暢さん）

「くんちの手ぬぐいを使ったハンチング。帽子職人の技が詰まった、とても素敵な帽子になっています。

ご年配の方から若い方、海外の方からも人気があります」

もうひとつ、おすすめのグッズが味のあるウエストバッグ。

（リビングかねとき 髙橋 秀暢さん）

「手ぬぐいを使ったウエストバッグは、ベルトに通して財布や携帯を入れ持ち歩くことができます。

擦れやすい所は補強をしているので、長持ちすると評判です」

柿渋や草木で染めていて、独特の風合いも魅力です。

【第1位】「長崎くんち トートバッグ」 4,800円(税込)／5,500円(税込)

『リビングかねとき』で人気のくんちグッズ、1位はくんちの手ぬぐいを使った「トートバッグ」です。

（リビングかねとき 髙橋 秀暢さん）

「こちらのトートバッグはシンプルでベーシックなデザインですが、それぞれの町のデザインが、全面に押し出される、とても素敵なバッグになります。

手ぬぐいそのものの色を生かしたものと、柿渋などで染めるなど、工夫をされているバッグもあります」

オリジナルグッズをもって、今年の長崎くんちを楽しんでみるのもいかがでしょうか。

「かねとき」のウェブショップには、店頭にないオリジナルグッズも揃えていますので、確認してみてください。