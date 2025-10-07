早くも「サナエノミクス」と言われる自民党の高市早苗新総裁の経済政策。経済官庁の幹部らはどうみているのでしょうか？

高市氏は、官民が連携して投資を拡大し、経済対策を推し進める「責任ある積極財政」を掲げています。

今後、物価高対策として、消費者の負担となっているガソリンや軽油の価格を引き下げることにつながる「暫定税率廃止」に向け、野党との議論が加速する見通しです。

また、いわゆる“年収の壁”の引き上げも、「しっかりやる」としています。

高市氏はこうした政策を実現する財源については、税収の上振れ分を活用し、「どうしてもという時には国債の発行もやむを得ない」としています。

これについて、経済官庁の関係者からは、「ダムに一か所でも穴があけば決壊するように、たがを外すと際限がなくなる」と、財政支出の拡大に際限がなくなるのではないかと懸念する声が上がっています。

別の経済官庁の関係者は、財政悪化への不安は、長期金利の上昇や株価の急落などを招く恐れもあると指摘しています。

一方で、「今回の総裁選では高市氏の積極財政への姿勢が控えめだった」という声も複数上がりました。

政府関係者の1人は「突飛なことをやるということはないのではないか」と話しました。自民党が少数与党という状況も踏まえ、「高市さんは総裁として、他党や各省庁、市場などの状況を見ながら政策を進めていくと思う。（これまでの高市氏の）個別の発言で判断するのは早い」という声も出ています。

また、「財政を100％無視するというのではなく、財政健全化も必要だけれども、今は経済再生が大事だと、（まず）経済再生の方に力点を置いているのではないか」との見方も示す声も上がりました。

今月末にはトランプ大統領の来日が調整されていますが、外交に関わる政府関係者からは、「トランプ大統領は強い指導者が好きなので、相性はいいのではないか」と外交政策に期待も寄せられています。