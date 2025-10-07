【東京盃】ヤマニンチェルキは6枠12番へ
10月9日（木）に大井競馬場で行われる、東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。交流重賞連勝中のヤマニンチェルキは6枠12番へ。前走交流重賞Vのサンライズアムール、函館SS3着のドンアミティエ、短距離重賞常連のクロジシジョーなど好メンバーが揃った。
【動画】ヤマニンチェルキが交流重賞2連勝…サマーチャンピオンJRA馬5頭
1枠1番
エンテレケイア
牡7・56.0・吉原寛人
小久保智・浦和
1枠2番
マックス
せん8・56.0・御神本訓史
福永敏・大井
2枠3番
ドリームビリーバー
牡6・56.0・藤田凌
阪本一栄・大井
2枠4番
コンティノアール
牡5・56.0・北村友一
矢作芳人・栗東
3枠5番
ウインリブルマン
牡7・56.0・岡村健司
赤嶺本浩・大井
3枠6番
ジョンソンテソーロ
牡6・56.0・本田正重
小久保智・浦和
4枠7番
サンライズアムール
牡6・56.0・池添謙一
小林真也・栗東
4枠8番
ドンアミティエ
牡5・56.0・坂井瑠星
今野貞一・栗東
5枠9番
アームズレイン
牡5・56.0・赤岡修次
佐々木仁・川崎
5枠10番
トーセンサンダー
牡6・56.0・安藤洋一
小久保智・浦和
6枠11番
マースインディ
牡10・56.0・藤本現暉
阪本一栄・大井
6枠12番
ヤマニンチェルキ
牡3・55.0・岩田望来
中村直也・栗東
7枠13番
イグザルト
牡6・56.0・野畑凌
荒山勝徳・大井
7枠14番
シアージスト
牡6・56.0・矢野貴之
坂井英光・大井
8枠15番
オメガレインボー
牡9・56.0・笹川翼
小久保智・浦和
8枠16番
クロジシジョー
牡6・56.0・戸崎圭太
岡田稲男・栗東