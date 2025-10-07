10月9日（木）に大井競馬場で行われる、東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。交流重賞連勝中のヤマニンチェルキは6枠12番へ。前走交流重賞Vのサンライズアムール、函館SS3着のドンアミティエ、短距離重賞常連のクロジシジョーなど好メンバーが揃った。

JRA馬5頭

1枠1番

エンテレケイア

牡7・56.0・吉原寛人

小久保智・浦和

1枠2番

マックス

せん8・56.0・御神本訓史

福永敏・大井

2枠3番

ドリームビリーバー

牡6・56.0・藤田凌

阪本一栄・大井

2枠4番

コンティノアール

牡5・56.0・北村友一

矢作芳人・栗東

3枠5番

ウインリブルマン

牡7・56.0・岡村健司

赤嶺本浩・大井

3枠6番

ジョンソンテソーロ

牡6・56.0・本田正重

小久保智・浦和

4枠7番

サンライズアムール

牡6・56.0・池添謙一

小林真也・栗東

4枠8番

ドンアミティエ

牡5・56.0・坂井瑠星

今野貞一・栗東

5枠9番

アームズレイン

牡5・56.0・赤岡修次

佐々木仁・川崎

5枠10番

トーセンサンダー

牡6・56.0・安藤洋一

小久保智・浦和

6枠11番

マースインディ

牡10・56.0・藤本現暉

阪本一栄・大井

6枠12番

ヤマニンチェルキ

牡3・55.0・岩田望来

中村直也・栗東

7枠13番

イグザルト

牡6・56.0・野畑凌

荒山勝徳・大井

7枠14番

シアージスト

牡6・56.0・矢野貴之

坂井英光・大井

8枠15番

オメガレインボー

牡9・56.0・笹川翼

小久保智・浦和

8枠16番

クロジシジョー

牡6・56.0・戸崎圭太

岡田稲男・栗東