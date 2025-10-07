思わず目が行く…韓国女子ゴルファー、美ボディ際立つ日常SHOT放出に「女優さんみたい」の声【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのパク・ジニが、引き締まったスタイル際立つ日常SHOTを公開して話題だ。

【写真】パク・ジニ、思わず目が行く美ボディ

パク・ジニは最近、自身のインスタグラムを更新。

金メダルやサングラスをかけた笑顔の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、パク・ジニのここ最近の近況とみられる写真が並んでいる。タンクトップ姿で鏡越しに自撮りをしたかと思えば、ノースリーブトップスにミニスカートを合わせたスタイリッシュな服装も披露。白のロングポロシャツに黒のミニスカートというゴルフウェアコーデで、ラウンドを回る姿も公開した。

どのコーディネートからも際立つのは、スレンダーながらもボリューム感のある美スタイル。女優さながらに整った目鼻立ちも相まって、多くのファンの注目を集めていた。

投稿には、ファンから「女優さんみたい」「綺麗…」「キュートですね！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ジニInstagram）

なお、パク・ジニは今年3月4日に韓国で放送されたGenie TVオリジナルドラマ『ライディング人生』（原題）の第2話に特別出演。小学校保護者会のラウンドをサポートするプロゴルファーを演じた。

◇パク・ジニ プロフィール

1996年9月5日生まれ。韓国・大田広域市出身。身長168cm。韓国の女子プロゴルファー。2005年よりゴルフを始め、2014年にプロ転向。現在はゴルフレッスンやテレビ番組出演など多彩な活動も行っている。