日経平均4万8000円台へ急騰…高市総裁誕生で爆上げも期待の「高市銘柄13選」を実名公開

自民党で初の女性総裁、高市総裁が誕生した。日本株は8月に夏枯れせず上昇、9月も続伸して高値圏にあったが、さらに「高市相場」で好調だ。高市総裁は、国会議員に「仕事」をすることを求め、自身にワークライフバランスなどないと主張する姿に、強い日本を取り戻す、経済成長する期待にあふれている。安倍総理に重ねる人もいるだろう。

これを受け、桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。

「高市総裁の誕生で、新しい政策が実行されます。どの企業がその需要を取り込むのかを見極めることも、投資戦術になるでしょう」

本稿では、高市総裁の政策と「高市銘柄」について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井氏に、解説してもらう。

投資は需要が伸びる業界へ

投資の基本は、需要が伸びる業界の上位企業を選ぶことが勝ち筋です。需要が伸びるなか、そこに製品（商品）やサービスの供給を増やせる企業が利益を伸ばすことができます。利益が伸びれば、株価は上がります。株価が上昇し続ける企業は、このサイクルに乗っています。

「国策に売りなし」という相場格言があります。国の政策に関連した業界や銘柄は値上がりしやすいという意味です。過去の政策を振り返りますと、インバウンド関連では、外食、ホテル、鉄道、百貨店、ドラッグストアなどが伸びました。半導体関連では、TSMCの工場が熊本県に誘致されたり、ラビダスが国策企業となるなど盛り上がり、半導体関連株も伸びました。

高市総裁の政策とは

高市総裁が誕生して、新しい政策に注目が集まります。高市総裁の政策をみていきましょう。公式サイトに「日本列島を、強く豊かに。」とあります。主な政策としては次が挙がっています。

1．大胆な「危機管理投資」と「成長投資」で、「暮らしの安心・安全」の確保と「強い経済」を実現。

（1）生活の安全保障＝物価高から暮らしと職場を守る、（2）経済安全保障の強化と関連産業の育成、（3）食料安全保障の確立、（4）エネルギー・資源安全保障の強化、（5）「現在と未来の生命」を守る令和の国土強靱化対策、（6）サイバーセキュリティ対策の強化、（7）健康医療安全保障の構築、（8）成長投資と人材総活躍の環境づくり

2．地方には、大きな「伸び代」がある。地方の「暮らし」と「安全」を守る。

3．「防衛力」と「外交力」の強化で、日本の平和を守る。

4．今を生きる日本人と次世代への責任を果たす。

5．信頼される自民党、強い自民党へ。

これらに関連する業界や銘柄に可能性が出てくるでしょう。具体的には、防衛関連がわかりやすく、以前からの潮流もあります。勢いが続いている半導体関連にもプラスでしょう。核融合関連、宇宙関連、公共投資関連、量子コンピュータ関連にも注目です。

銘柄選択、6つのポイント

国策に乗るとはいえ、「いけてない企業」を選ばないように気をつけたいところです。赤字から黒字転換する企業を見つけるのも良いのですが、難易度が上がります。やはり、元から業績が安定している企業の中から、国策に乗ってさらに成長する企業を選ぶのが、初心者フレンドリーな投資法に思います。どのようなビジネスをしているのかを理解したうえで、最低限、次の項目を確認しましょう。

(1)業界上位

国策に乗るにしても、やはり業界上位の企業を選ぶのが良い結果になりやすいと思います。わざわざ下位企業から選ぶのは難易度が上がります。業界で売上高が1位か2位の企業を選びましょう。もしくは、売上高が下位であっても、ニッチに稼ぐ企業なら、可能性があります。

(2)増収増益

株価は長期では、企業の利益に沿って動くものです。したがいまして、売上高が伸びていて、営業利益も1株当たり利益も伸びている企業を選びましょう。

(3)営業利益率

利益には種類がありますが、本業でしっかりと利益が出せていることが大事です。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良といえるでしょう。

(4)株価トレンド

国策に乗って株価が上昇していくことを期待しつつも、これまでも株価が上昇トレンドの銘柄が理想です。5年チャートか10年チャートで株価のトレンドを確認しましょう。

(5)ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。2桁あれば優良、8％あれば合格ラインです。

(6)リスク確認

・増資の過去がないか……増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益になりません。

・不祥事の過去がないか……一度不祥事を起こすと、連続する傾向があります。外部要因かもしれない事案もありますが、当該企業がどのような対応をするのか確認することも大切です。

・後継者問題がないか……カリスマ経営者の後継者問題はリスク要因です。経営者の年齢や健康状態、後継者育成について確認しましょう。

以上6ポイントを上げましたが、全項目を100点満点でクリアする銘柄はなかなかありません。よって、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

「高市銘柄」を紹介

それでは、高市関連銘柄13選を紹介します（推奨ではなく紹介です）。

※（ ）内は銘柄コードです。

・防衛関連

（1）三菱重工業（7011）

防衛装備庁が公表する「令和6年度調達実績」および「令和5年度調達実績」によりますと、防衛省への納入額で、三菱重工業がいずれもトップです。令和5年度においては1兆6803億円(2位は川崎重工業の3886億円)、令和6年度においては1兆4567億円（2位は川崎重工業の6383億円）と圧倒的首位です。

主な製品は、イージス・システム搭載艦、補給艦、12式地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高速滑空弾（能力向上型）、UH−60J救難ヘリコプターとされます（防衛装備庁の同資料より）。国策となる防衛関連のトップ企業といえるでしょう。

ほかにも、核融合エネルギー、マイクロ炉（超小型原子炉）、宇宙開発、燃料電池、造船などテーマ性のある分野に関わっています。需要が増える可能性のある多くの分野を抱える企業といえるでしょう。業績は急成長しています。

（2）川崎重工業（7012）

防衛省への納入額で、三菱重工業に次ぐ2位です。主な製品は、潜水艦、輸送ヘリコプターCH−47JA、P−1固定翼哨戒機、C−2輸送機、島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素技術の研究試作です（防衛装備庁の同資料より）。

簡単に参入できない防衛分野で、需要があるのは強いと思います。加えて、船舶、宇宙の事業もしています。

業績は急激に回復・成長しています。

（3）日本製鋼所（5631）

防衛装備庁が公表する「令和6年度調達実績」によりますと、防衛省への納入額で8位です。国内唯一の火砲メーカーで、各種火砲やミサイル発射筒などを製造しています。

現在は、次世代兵器「レールガン」を開発しています。電気エネルギーを利用して弾丸を発射する兵器で、発射薬を必要としないため安全です。また、弾丸サイズが小さく、かつ超音速飛翔するため探知されにくく、迎撃されにくいとされます。

また、2025年9月に装輪装甲車AMVの初号機を陸上自衛隊に納入しています。従来型に比べ、機動性、防護性能、拡張性に優れているとされています。

ほかに、原子力発電関連の製品もつくっています。原子力発電所の原子炉に使用される「原子力圧力容器用シェルフランジ」では、高品質な世界最大規模の670トンの鋼塊から製造する技術を有しています。発電容量向上に伴った機器の大型化に対応しています。

業績は回復傾向にあります。売上高は成長を見せています。

・核融合関連

（4）浜松ホトニクス（6965）

核融合発電の核となる発電炉用のレーザ技術の確立をめざして、様々な研究開発に取り組んでいます。世界最高出力や世界最高輝度、また世界初の結果を残しています。

高出力レーザ装置から、周辺技術や検出器・計測技術まで、すべて自社保有技術で取り組んでいる唯一の民間企業です。

核融合発電は、次のような特長があり、次世代技術として期待されています。

a二酸化炭素を発生させません。

b少量の燃料から膨大なエネルギーを発生させることができます。

c燃料は重水素と三重水素という水素の同位体です。重水素は海水に含まれており、海に囲まれた日本には無尽蔵な資源があります。

d燃料供給や電源の停止によって、核融合反応を速やかに停止させることができるので安全です。

e高レベル放射性廃棄物を発生させません。低レベル放射性廃棄物は発生させますが、従来技術で処理処分できます。

業績は売上高が成長傾向、利益は2023年9月期をピークに減少しています。

（5）フジクラ（5803）

電線大手の一角です。電線・ケーブルなど「つなぐ」製品のメーカーです。強力な磁場を発生させる超電導コイルに同社の超電導線材が使用されています。同社の高温超電導線材は、高温時でも超電導状態を実現し、極めて高い磁場を生成できる特長があります。核融合発電のために必要なプラズマを閉じ込めて制御する超電導マグネットの素材として用いられます。

また、データセンター関連銘柄でもあります。光ファイバーケーブルを製造しています。世界最多となる6912心の光ファイバーを、この心数では世界最小の直径29ミリメートルのなかに詰め込んだケーブルを開発しました。世界最高密度の光ファイバーケーブルが圧倒的なシェアを獲得しています。

光ファイバー融着機（光ファイバー同士を接続するための装置）では世界シェアトップです。ほかにも世界でトップクラスのシェアを有する製品があります。

業績は直近で伸びてきています。

・量子コンピュータ

（6）日本電気/NEC（6701）

自社のことを、1990年代に世界で初めて量子素子・電子デバイスの開発に成功するなど、量子コンピューティング技術の最先端を担う企業と語ります。現在、NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）の量子コンピューティングに関するプロジェクトに参加しています。

これまでのコンピュータは半導体技術の向上によって、性能向上ができていました。しかし、限界に近づいてきており、これまでのような性能向上が望めなくなりつつあります。その一方で、ビッグデータ処理や深層学習など計算ニーズは高まっています。その背景のなか、圧倒的な計算能力を有する量子コンピュータの登場が期待されています。

事例をひとつご紹介しましょう。豊田自動織機では、日本電気の量子コンピューティング技術でDXを加速しています。導入前は、出荷計画の立案に社員3人がかりで合計12時間を要していましたが、量子コンピューティング技術の導入によって社員1人が合計2時間で可能となりました。

防衛銘柄でもあります。防衛装備庁が公表する「令和6年度調達実績」によりますと、防衛省への納入額で4位です。主な製品は広帯域多目的無線機、野外通信システム、自動警戒管制システムです。

業績は増収傾向にあります。

・公共投資

（7）小松製作所/コマツ（6301）

建設機械メーカーとして国内首位、世界2位です。油圧ショベル、ハイブリッドショベル、ブルドーザー、ダンプトラックなどを生産しています。従来から下水道の整備が喫緊の課題ですが、さらに公共投資が増えれば、建設機械の需要が増えることが予想できますので、同社にはプラス要因となるでしょう。

業績は増収増益傾向にあります。

（8）大成建設（1801）

（9）大林組（1802）

（10）清水建設（1803）

（11）鹿島建設（1812）

公共投資は、スーパーゼネコンに追い風でしょう。銘柄コードの順に羅列しました。

・半導体

（12）アドバンテスト（6857）

半導体検査装置メーカーです。半導体テスト分野にて世界トップクラスの技術でグローバルに事業を展開するリーディングカンパニーです。

半導体がきちんと動作するか、また求められている性能や耐久性を満たしているかを高精度・高効率でテストする半導体テスター（半導体検査装置）が主力製品です。さまざまな半導体を試験可能なテスト・システム、チップを搬送するテスト・ハンドラ、テスト・システムとテストするデバイスとを接続するデバイス・インターフェースなど、幅広い製品ポートフォリオを有します。

業績は増収増益です。

（13）ディスコ（6146）

半導体製造装置メーカーです。「切る」「削る」「磨く」の3工程に特化しています。「切る」とは、小さく切り分ける（ダイシング）で、マイクロメートル（ミリメートルの1/1000）レベルの寸法をコントロールします。髪の毛の断面を35分割できるほど繊細な技術です。「削る」とは、薄く削る（グラインディング）で、5マイクロメートルレベルまで薄く削ることが可能です。参考までに、コピー用紙の厚さは約100マイクロメートルです。「磨く」とは、鏡のように磨く（ポリッシング）のことで、素材の割れにくさが大きく向上します。ダイシングソー、グラインダ・ポリッシャで世界シェアは70〜80％です。

業績は増収増益です。

＊ ＊ ＊

サナエノミクスに乗る、「高市銘柄」の成長に期待したいところです。

