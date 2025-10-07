¡ÚÆüËÜ³ô¡Û¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¥×¥í¸·Áª¡¦¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÌÃÊÁ17Áª¡×¡ÄºâÀ¯½ÐÆ°¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤Ë´üÂÔÂç¡Ö5¤Ä¤ÎÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¡×¡Ú¿·NISA¡Û
¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤òÂçµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏºâÀ¯½ÐÆ°¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤É¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¿¥¤ê¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£À®Ä¹»º¶È¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö: ËÉ±ÒÍ½»»¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡À¤Âå³×¿·Ï§¡¦³ËÍ»¹ç¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½ÑÅê»ñ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î²ð¸î·Ð¸³¤ä»ýÉÂ¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÀ¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ÎÀ¯ºö¡×¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤ËÆ´¤ì¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò»ý¤Ä¡ÖÊÝ¼é¤ÎÏÀµÒ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÀäÌÇ¤·¤«¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Îµá¿´ÎÏ¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Î³ÈÂç¤Ë¤âÀÑ¶Ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼ó¤ÎÈé°ìËç¤¬¾¯¤·¤À¤±Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£¸å¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î·Ç¤²¤ë¿ä¿ÊÀ¯ºö¤¬¼´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£´ØÏ¢À¤Î¹â¤¤¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¡×¡¢¡Ö½÷À¡¦À¸³è¼Ô»Ù±ç¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¹ñËÉ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤È´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ï¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¡ä½õÀîÅÅµ¤¹©¶È¡Ê7711¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë4130±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë0.97¡ó
¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¸þ¤±µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç¸¦µæÁõÃÖ¸þ¤±¤Îµ¡´ï³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä¶ÅÁÆ³Æ³ÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÇ®½èÍýÏ§¤ÎÀ½ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡Ö¼¡À¤Âå³×¿·Ï§¡¦³ËÍ»¹ç¡×¤ò½ÅÍ×µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤ò¹â¤á¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£²¬Ìî¥Ð¥ë¥ÖÀ½Â¤<6492>¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ä¸¶È¯´ØÏ¢¤ÎÉôºà¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÉÍ¾¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹¡Ê6965¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1565.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.43¡ó
¸÷ÅÅ»ÒÁýÇÜ´É¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¸÷´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®¼Æ¾»½ÓÇî»Î¤ä³áÅÄÎ´¾ÏÇî»Î¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥º¥Þ·×Â¬¤ä¡¢ËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤è¤ëÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´ðÈ×µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼ý±×¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÅìÍÎÃºÁÇ¡Ê5310¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë4340±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.34¡ó
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¤È¸¦µæ³«È¯¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤âÃíÎÏ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÅùÊýÀ¹õ±ô¡Ê¥¢¥¤¥½¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡ËÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÉôÉÊ¤ä¡¢³ËÍ»¹çÏ§¤ÎÏ§ÊÉºà¡Ê¥×¥é¥º¥Þ¤ËÀÜ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÎºàÎÁ¡Ë¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÀèÃ¼ºàÎÁ¤À¡£CO2¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢Ç³ÎÁÍ¢Æþ¤âÉÔÍ×¤Ê³ËÍ»¹çÏ§¤Î¾¦ÍÑ²½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÁíºÛ¤Î¿ä¿ÊÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¸¦µæ³«È¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¼ìÃºÁÇÀ½ÉÊ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤í¤¦¡£
¥Õ¥¸¥¯¥é¡Ê5803¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë14135±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.06¡ó
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏºÙ¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤àµ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡£AI¸þ¤±¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÍÑ¤Î¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤äHDDÉôÉÊ¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢³ËÍ»¹ç³«È¯¸þ¤±¤Î¹â²¹Ä¶ÅÅÆ³Àþºà¤ÎÁý»ºÅê»ñ¤Ë°ÕÍßÅª¤ÊÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£³ô²Á¤âPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤â¤¹¤Ç¤ËºÇ¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¼ý±×ÎÏ¤äÀ®Ä¹À¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëROE¡Ê³ô¼ç»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤âºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¡äÆüËÜÅÅµ¤¡Ê6701¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë4510±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë0.71¡ó
¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¸ø¶¦¡¢ËÉ±Ò¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢5G¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤ËËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»ÒÀï¡ÊÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀïÆ®¡Ë¤ä¡¢¹ñ²ÈÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦Åê»ñ³ÈÂç¤Î²¸·Ã¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤â¤·¤â¿·À¯¸¢¤¬°ÂÌîµ®Çî»á¡Ê»²±¡µÄ°÷¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤ÅÞ¼ó¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÅÙÎÌ¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê6501¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë4300±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.07¡ó
IT¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ËÉ±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤ä¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯Åê»ñ¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ëÉ®Æ¬¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤¬À°È÷¤òµÞ¤°AI¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÅÎÏ´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ç¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÅÅÎÏ¤ò°ÂÄê³ÎÊÝ¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
µ»¸¦À½ºî½ê¡Ê6289¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1419±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.81¡ó
°µÆþ¹©Ë¡¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿·úÀßµ¡³£¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ¿¶Æ°¡¦ÌµÁû²»¤Ç¹º¡Ê¤¯¤¤¡Ë¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹©Ë¡¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î±¿²Ï²þ½¤¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î°µÆþ¹©Ë¡¤¬µ»½Ñ¥³¥ó¥Ú¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ç¤â¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬Ï·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²þ½¤¤äºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¾®¾¾À½ºî½ê¡Ê6301¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë5189±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.66¡ó
À¤³¦Åª¤Ê·úÀßµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¤è¤ë¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¡Ë¤äËÉ±Ò´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¶¦»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¹ñÆâ·úµ¡¼ûÍ×¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£·úÀß¸½¾ì¤ÎICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë²½¤ä¼«Æ°²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁÇÄ¾¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤âºÆÃíÌÜ¤Ç¤¤ë¡£
¡ã½÷À¡¦À¸³è¼Ô»Ù±ç¡ä£Ê£Ð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2749¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë615±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.95¡ó
ÊÝ°é±à¤ä³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤Î»Ò¶¡¤òÍÂ¤«¤ëÉÂ»ùÊÝ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹ñ²È»ñ³ÊÀ°È÷¤ÈÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤é²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤òÀ°È÷¤·¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î°ìÉô¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È½÷À³èÌö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ï¡¢¿·À¯¸¢¤Î½÷À¡¦À¸³è¼ÔÀ¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£ÊÝ°é»Î¤ÎÎ¥¿¦ÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬¤ÎºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤Î·Ú¸º´üÂÔ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ä£Â£Â£Ó£å£ã¡Ê4398¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1253±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.28¡ó
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ºÇ½ÅÍ×À¯ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×Ê¬Ìî¤Î¶¯²½¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¿ÇÃÇ¤·¡¢ÀÈ¼åÀ¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¤»¤¤¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¼åÅÀ¡Ë¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹ñ²ÈÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ä¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¿ÇÃÇ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¦ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡ÖËÉ±Ò»º¶È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¡×½àµò»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ê4417¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë3105±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.05¡ó
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÆ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤ÎÅ°Äì¤âÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¼ê³Ý¤±¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ûÍ×¤Ï¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤è¤¦¡£3Ç¯´Ö¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê26Ç¯3·î´ü¡Á28Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÇÇ¯Î¨25¡ó¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡Ê4704¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë7767±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.37¡ó
À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä»º¶ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊICS¡Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£¼çÎÏ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖVision One¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂç¼ê¶¥¹ç¤ËÂÐ¹³¤·ÆÀ¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î¿ä¿Ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙµ»½Ñ¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Îº®Íð¤¬¼ýÂ«¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁí´Ô¸µÀ¸þ100¡ó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥¯¥Ë¥«¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3132¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë2005±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.49¡ó
Æ±¼Ò¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¾¦¼Ò¤À¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎIT¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÌÜÍø¤¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤ÄÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡£¹ñÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÀ¸»º½Ð²ÙÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤òµÞ¤°Ãæ¡¢³¤³°¤Î³×¿·Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤äAI´ØÏ¢µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢À®Ä¹²ÃÂ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
£Æ£Æ£Ò£É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê3692¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë7670±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë0.18¡ó
À¯ÉÜµ¡´Ø¤ä½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡ÊAPT¹¶·â¡ËÂÐºö¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤À¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¡Ö¥ä¥é¥¤¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Êý¼°¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ò¸¡ÃÎ¡¦ËÉ¸æ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ç¡¢ÀèÆÉ¤ßµ»½Ñ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü1Q¡Ê4-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÂçÉýÁý±×¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ132ÇÜ¤Î2.6²¯±ß¡Ë¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¹ñÆâ³«È¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÀ¯ºö¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤í¤¦¡£
¡ã¹ñËÉ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ä»°É©½Å¹©¶È¡Ê7011¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë3690±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë0.65¡ó
ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ëÁí¹ç½Å¹©¶È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡ÖËÉ±ÒÍ½»»¤Î¾åÀÑ¤ß¡×¤ò¸øÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢´ÏÄú¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤ÊËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î³ÈÂç¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå³×¿·Ï§¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹â¸úÎ¨È¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥ÈÍÑÂç·¿¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ÎÁý»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òµÞ¤°¤Ê¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
£É£È£É¡Ê7013¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë2543.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë0.79¡ó
¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä±§Ãè´ØÏ¢µ»½Ñ¡¢È¯ÅÅÍÑ¥Ü¥¤¥é¤Ê¤É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ò·Ç¤²¤ë¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦À°È÷¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¸«¹þ¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ä³ËÍ»¹çÏ§¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤â»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÁíºÛ¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÈóÃæ³Ë»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Å¹©¶È3¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¯ºö²¸·Ã¤Ë¤è¤ë¼ý±×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê´óÍ¿ÅÙ¡Ë¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¡£
£Ç£Ó¥æ¥¢¥µ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê6674¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/3»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë3531±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.27¡ó
¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¢»º¶ÈÍÑ¡¢±§ÃèÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÁíºÛ¤¬·Ç¤²¤ë´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤äÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶¯¿Ù²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿ÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àø¿å´Ï¸þ¤±ÅÅÃÓÅùËÉ±Ò´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÃæ´üÅª¤Ê³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤âÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÍø±×´óÍ¿ÅÙ¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤¬¡¢ÅÅÁõ²½¤¬¿Ê¤à°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×¤âÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×ÀÀ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï·ëÅÞ¤«¤é70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤À¡£¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë½¢¤¯¸ø»»¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤¬Ã±½ã¤ÊÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÅê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¥À¥ë¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤âÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤â¤¦¡£
