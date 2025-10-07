今季ブルズと2WAY契約を河村勇輝（24）が囲み取材で、チームの中心選手の発言に反論する場面があった。

NBA2年目のシーズンに向けて現在キャンプトレーニング中の河村。この日は囲み取材に応じた。その模様を地元メディア「CHGO Sports」のウィル・ゴットリーブ記者が自身のX（旧ツイッター）で投稿した。

チームの中心選手であるマタス・ブゼリスについて聞かれると河村は「すごく才能があって、素晴らしい選手」と称えた。

そしてブゼリスは、9月29日（日本時間9月30日）のメディアデー会見で「勇輝はトラッシュトークが大好きなんだ。すごくよくしゃべるし、それが彼のスタイルだね。いつも一緒にいると、必ず何か言ってくる。自分はただ“おはよう”って言いたいだけなのに、彼はもう戦闘モードに入ってる」と」と河村の“プライベートな一面”を明かしていた。

このブゼリスの発言に河村は「彼は嘘をついてます」と笑顔を見せながら反論した。

ただ、河村が“負けず嫌い”という性格で、その場の勢いでトラッシュトークに発展してしまうこともあるという。「いつも彼がトラッシュトークを仕掛けてくる。自分からは仕掛けません。テレビにはふさわしくないFワードで返してしまう」と説明。

サマーリーグにブルズの一員として参加していた河村。その時点でブゼリスと積極的にコミュニケーションを取り、ブルズの公式YouTubeでは仲良く好きなお菓子について選び合う動画も投稿されていた。

そしてチームメートから好かれる方法について河村は「チームと合流して話しかけたらみんな喜んでる感じでした。小さくてすごい英語が喋れるわけでもない僕がベラベラ喋ってる言葉が気になるんじゃないですか」と明かしていた。