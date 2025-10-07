¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¥¥ã¥¹¥È14¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ð¡¡²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢7Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È14¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²ÆÈÁ¤¬±é¤¸¤ë»³´ß°¾Èþ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤·°ÂÄê¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¡È¥â¥Æ¡É¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿½÷À¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬³ð¤¤¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾¡ÃË¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡ÃË¤Î¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡×¤È¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡£¾¡ÃË¤Ï°¾Èþ¤Î¼êÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤Ê¤Ë¤«¤È°ì¸ÀÂ¿¤¤¤¬¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¯°¾Èþ¤Î¤¿¤á¤òÁÛ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï´°àú¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¼«¿®²È¤Ç¡¢°¾Èþ¤Ë´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡ÄÈà½÷¤ÎÊÖ»ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÌµÍý¡×¡£½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆó¿Í¤À¤¬¡¢°¾Èþ¤Î¤½¤ÎÊÖ»ö¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬±é¤¸¤ëÇðÁÒÄØ¤Ï¡¢¾¡ÃË¤¬°¾Èþ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦½÷À¡£ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¤¢¤ë²áµî¡É¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¾¡ÃË¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡ÃË¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥¡¼¥Þ¥ó¡£
¡¡ÀÄÌÚÍ®¤¬±é¤¸¤ë¥ß¥Ê¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¾¡ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¾Èþ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¼ò²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¡£¡È¾¡ÃË¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤æ¤¨¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¾Èþ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÀ¤³¦¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼ÂÄ¾¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä
¡¡Á°¸¶¿ð¼ù¤¬±é¤¸¤ëÇòºê¥ë¥¤¤Ï¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤Ç¡¢Æ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¤Î²È¤Ç¤âÎÁÍýÁ´ÈÌ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¾¡ÃË¤òÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÊü¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤±¤Ê¤¤Í¥¤·¤¯ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤¡¢¾¡ÃË¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡£°¾Èþ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÎÁÍý¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¾¡ÃË¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¹©É×¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾¡ÃË¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤¬±é¤¸¤ëµÈ°æ½í¤Ï¡¢°¾Èþ¤ò¶öÁ³Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞÂ®¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼ÂÄ¾¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£½í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¾Èþ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢°¾Èþ¤Î¾®¤µ¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³Ú¶î¤¬±é¤¸¤ëµÈ°æÂÀÊ¿¤Ï¡¢²»³Ú·Ï¥Ð¡¼¤ò±Ä¤à¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¼«Í³¤Ê½í¤ÈÈæ¤Ù¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¡¢²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯½í¤òÂç¤¤Ê¿´¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÊ©¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×¡£¾¡ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤Æ½í¤Î¤â¤È¤ËÆÍÁ³²¡¤·¤«¤±¤¿°¾Èþ¤Î¤³¤È¤â¡¢µï¸õ¤È¤·¤Æ²÷¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¿¦¶ÈÊÁ¡¢Å¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÈëÌ©¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¾Èþ¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥ß¥Ê¥È¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡¡°É²Ö¤¬±é¤¸¤ëÆîÀî¤¢¤ß¤Ê¤Ï¡¢¾¡ÃË¤Î¸åÇÚ¤ÇÆþ¼Ò£²Ç¯ÌÜ¤Î½÷À¼Ò°÷¡£º£¤É¤¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¾¡ÃË¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¤·¡¢¾¡ÃË¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¾¡ÃË¤¬°¾Èþ¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢ËÜ²»¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤ËÆ±¾ð¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¡¢ÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ê¿¸¶¥Æ¥Ä¤¬±é¤¸¤ë¹âÅÄµÁ»Ë¤Ï¡¢¾¡ÃË¡¢Çòºê¡¢ÆîÀî¤é¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÉô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¡£¤¿¤À¡ÖÇòºê¤ÎÈà½÷ÎÁÍýºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö³¤Ï·¸¶¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¡¢¸Å¤¤¾ï¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¾¼ÏÂÇ¾¤®¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£°¾Èþ¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¦¾¡ÃË¤òÎå¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÆ£ÎØ»Ò¤¬±é¤¸¤ëº´¡¹ÌÚÁáµª¤Ï¡¢°¾Èþ¤¬¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÌÍ¥µ±¤¬±é¤¸¤ëºç¸¶½ÓÊ¿¤Ï¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¾¡ÃË¤¬¡¢¡È´°àú¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤À¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥é¥Ö¤ÏÅìµþ¤Ç¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡£½ÓÊ¿¤Ï¡¢Îø¤Ë»Å»ö¤Ë¡È¿¿¤ÃÄ¾¤°¥Ð¥«¡É¤ÊÇ®¤ÀÄÇ¯¡£ÄÌ¾Î¡È¤·¤å¤ó¤Ô¡É¡£ÅÄ¼Ë¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ÓÊ¿¤¬ÅÔ²ñ¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¡¢Åìµþ¤Î¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº§Ìó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë
¡¡ÀÄÅç¿´¤¬±é¤¸¤ëÄ¹ºä¿¿Íý¤Ï¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¾¡ÃË¤¬¡¢¡È´°àú¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤À¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥é¥Ö¤ÏÅìµþ¤Ç¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡£¿¿Íý¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ÓÊ¿¤¬ÅÔ²ñ¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤ëÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç²ÄÎù¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡£
¡¡ÃÓÄÅ¾Í»Ò¤¬±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶ÍÛ»Ò¤Ï¡¢Ì£Á¹½Á¤Î½Ð½Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ×¡¦¾¡¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÛ»Ò¤¬Æâ½ï¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¿û¸¶ÂçµÈ¤¬±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡¤Ï¡¢¾¡ÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡ÃË¤¬¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î°ì¿Í¡£
