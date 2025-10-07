きょうは、北日本や西日本で日の差す所もありますが、全国的に雲が広がりやすくなるでしょう。関東は気温の変化が大きくなりそうです。台風22号は、木曜日は伊豆諸島に接近する見込みです。

午前中は北海道や九州を中心に晴れ間もありますが、本州付近は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、東日本を中心に弱い雨の降る所もあるでしょう。夕方以降は北日本や西日本も雲が広がりやすくなり、ところどころで雨が降りそうです。

日中の気温は、きのうより低い所が多くなりますが、東海から西はこの時季としては高く、28℃前後の予想です。鹿児島や福岡は32℃まで上がるでしょう。関東はきのうより大幅に低い所もあり、東京の最高気温は25℃と朝からあまり上がらず、北風が涼しく感じられそうです。

＜きょう7日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：19℃ 釧路：16℃

青森：24℃ 盛岡：21℃

仙台：21℃ 新潟：25℃

長野：22℃ 金沢：26℃

名古屋：27℃ 東京：25℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：28℃ 松江：26℃

高知：30℃ 福岡：32℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

台風22号は日本の南を発達しながら北上し、あすは進路を東よりに変えて、木曜日は伊豆諸島に接近するおそれがあります。東海や関東もあすから木曜日にかけて前線の影響で雨が降りやすいでしょう。関東の沿岸部は強まる風や高波にご注意ください。週の後半は秋らしくなっていき、金曜日は東京で朝の気温が15℃まで下がる見込みです。