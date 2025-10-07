¡Ö²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤À¤Ã¤¿µÈÀî¾°µ±¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ë´î¤Ó
¡þÎý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í6¡¼2SUBARU¡Ê6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
ÀèÈ¯¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬2°ÂÂÇ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¼ÂÀï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¡£7²ó¤Þ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¡£1ËÜ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÀîÁª¼ê¤ÏµîÇ¯¤âCSÁ°¤ËÎ¥Ã¦¡£¤½¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢3°ÌDeNA¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉé¤±¤¿¤À¤±¤ËÀèÈ¯¤¬Â¤ê¤º¤Ë¡¢Çº¤à°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï7Æü¤Ë¤â¥ä¥Þ¥Ï¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£