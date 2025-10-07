パレスチナ自治区ガザで戦闘が始まってから、きょうで2年となる。ガザの死者は少なくとも6万7千人を超え、ジェノサイド（民族大量虐殺）の様相を呈す。

人道危機が深刻になる中で、停戦に向けた協議が動き出した。イスラエルに影響力を持つ米国のトランプ政権が和平計画を提示し、戦闘を続けるイスラエルとイスラム組織ハマスに受け入れを強く迫っている。

トランプ政権は、イスラエルのネタニヤフ首相から和平計画への支持を取り付けた。最後通告を突きつけられた形のハマスも全ての人質の解放に同意し、仲介国を通じて詳細な交渉を開始する用意があると表明した。

罪のない命がこれ以上失われないように、停戦実現の好機を逃してはならない。

■和平案の交渉着実に

トランプ氏の要求を受けたイスラエル指導部は、軍にガザでの戦闘縮小を命じた。戦闘は一部でまだ続いているという。交渉を着実に前進させるためにも直ちに全面停止すべきだ。

和平計画は20項目からなり、ハマスが同意すれば即時停戦する。イスラエルが正式に合意を受け入れれば、ハマスは72時間以内に人質全員を解放する。

戦後統治にハマスの関与は認めず、イスラエルはガザを占領、併合しないとしている。

ハマスはイスラエル軍が再攻撃しない保証を求めたが、計画には盛り込まれていない。イスラエル軍のガザ駐留継続を容認すると読めるくだりもある。

ハマスにとっては納得できない部分もあるに違いない。それでも一刻も早い戦闘停止を最優先し、関係国と建設的な話し合いを進めてもらいたい。

ガザにおける戦闘はハマスの奇襲が発端だった。イスラエルの反撃は自衛の域をはるかに超える。圧倒的な軍事力で市街地は破壊し尽くされ、飢えによる犠牲者も増えている。この惨状を止めなくてはならない。

今年1月の停戦合意は2カ月ほどで崩壊した。攻撃を再開したイスラエルは敵対するイランなどへも戦火を広げ、中東の緊張を高めている。イスラエルへの非難は強まる一方だ。

国連の安全保障理事会はガザでの即時停戦を求める決議案を9月にも採決したが、米国の拒否権行使で否決された。理事国15カ国のうち14カ国は賛成している。

国連の全加盟国が参加する総会は6月の緊急会合で、即時停戦や民間人保護などを求める決議を、日本を含む149カ国の賛成で採択した。

■賛同広がる国家承認

即時停戦を求める国際世論は広がりを見せている。

最近では先進7カ国（G7）の英国やフランスなどがパレスチナを国家として承認した。イスラエルに停戦を促すためで、国家承認したのは約160カ国に上る。イスラエルは国際社会の声を真剣に受け止めるべきだ。

日本政府はパレスチナの国家承認を見送った。反対する米国からの働きかけがあったことも考慮したのだろう。

日本はこれまで、イスラエルとパレスチナの2国家共存による和平を目指してきた。承認は「いつするか」の問題である。

パレスチナ自治政府は汚職などで住民の支持を失い、国家を運営する能力に疑問符が付く。この段階の承認見送りに賛否が分かれるのはやむを得ない。

大事なことは今回の承認見送りによって、イスラエルの戦闘行為や人道危機を日本が容認していると誤って受け取られないようにすることだ。

ガザの惨状を傍観することだけはあってはならない。日本はパレスチナ国家承認の意思を示唆しながら、イスラエルや米国に和平実現を訴えるべきだ。

停戦を求める国際社会の動きを大きなうねりにしていくのも日本の役目ではないか。欧州や中東諸国などと協調し、停戦から和平への道を探りたい。