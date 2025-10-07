大分県全体での宿泊税導入の可否について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」の会合が6日、県庁であり、県による県内18市町村への意見聴取に対し、大分市と豊後高田市が慎重姿勢を示していることが報告された。佐藤樹一郎知事は全ての市町村が納得した形での導入を目指しており、非公開の会合後、担当者は引き続き2市に理解を求めていく姿勢を強調した。

県によると、出張客の多い大分市は「観光目的ではないビジネス利用に対して課税されることへの懸念」などを挙げ、「各自治体を取り巻く状況が大きく異なり、県一括での導入には反対」としている。

豊後高田市は「宿泊施設の規模が小さく宿泊減が懸念される」として、「宿泊税は導入すべきではない。国による積極的な観光予算確保が望まれる」との意見を挙げている。

この日の会合では宿泊税を導入する場合、別府市や由布市湯布院町で高級ホテルが誕生している現状を踏まえ、料金に応じて差異を付ける「段階的定額制」にすることを確認。修学旅行などの教育目的には課税しない方針も決めた。

検討委は12月に次回会合を開き、来年2月に報告書をまとめる。宿泊税を導入する場合、徴収作業が課される県内のホテルや旅館などに対し、次回会合までにアンケートや県内14カ所で意見交換会を開くことも決めた。一方、県全体で導入した場合に市町村への分配をどうするのか議論が進んでおらず、協議の必要性が提起されたという。 （中野剛史）