約1300年前に創建されたと伝わる熊本県氷川町立神の立神熊野座神社の拝殿が老朽化のため改築され、4日に現地で落成式があった。神社がある立神峡は桜の名所で、町花でもある桜と満月をモチーフにした新たな天井画と、さい銭箱の制作は、高校生たちが協力した。秋の大祭がある9日午前中と前夜は、稚児神楽が奉納される予定。地域のよりどころの落成を心から喜ぶ住民たちは「町外からも多くの人に見に来てほしい」と話している。

改築費は住民や商工会、町出身者などからの寄付で賄った。拝殿の天井画は八代工業高インテリア科の生徒たちが、さい銭箱は熊本工業高インテリア科の生徒たちが、地域貢献活動の一環としてそれぞれ制作した。

旧拝殿では、元々あった天井画の花の絵が老朽化で見えにくくなっていた。このため、住民らでつくる「拝殿改築実行委員会」が八代工高に天井画の制作を3年前に依頼。当時のインテリア科の生徒6人が、1年半かけて完成させた。

新たな天井画は縦3・6メートル、横5・4メートル。96枚に分割された杉板にアクリル絵の具を使って、「月明かりに浮かぶ満開の桜」を描いた。コンピューターグラフィックスを駆使するなど試行錯誤を繰り返しながら、消しゴムを彫って作った桜のスタンプを一つ一つ押して、約3万枚の花びらを表現した。昨年1月、地元に引き渡され、拝殿の天井に据えられた。

落成式で実行委員会の本田博文委員長（81）は、高校生たちの協力に感謝。「地区外の幅広い方々に神社の文化と歴史を知っていただくことにつながる。伝統的建物が継承され、末永く愛されることを願う」と力を込めた。 （古川剛光）