長崎市は1日、子どもたちの発達に不安や悩みを抱える保護者と当事者の支援窓口として、市子ども発達センター「はーとのもり」を開設。同市茂里町の市障害福祉センター内に置く。

かねて福祉センターでは対象年齢を問わず、医師による診断、専門職員らによる療育、発達状況に合わせた生活訓練などを実施。近年は相談が増加傾向にあり、初診までの待機日数の長さが問題になっていた。

そこで発達センターでは、早期の対応が大切とされる就学前までの時期を中心に対処することで、待機日数の短縮を図り、相談から診察、対処法決定までをスムーズに行えるようにする。医師の業務をサポートする医療クラーク、社会福祉士を増やし、市の通園型施設「さくらんぼ園」の保育士を正規雇用するなど体制も充実させた。

「はーとのもり」の名称は、福祉センター利用者の応募で決定。心を示す「ハート」に、茂里町と「森」をかけて組み合わせた。「個性が芽を出し、森のように伸び伸びと成長ができる場所に」との願いが込められた。鈴木史朗市長は9月30日の定例会見で「機能を充実させて、包括的な支援拠点を目指す」と述べた。 （高平路子）