長崎県議会は6日の最終本会議で、大石賢吾知事の政治資金問題を巡り、野党系3会派が提出していた調査特別委員会（百条委員会）設置を求める動議を賛成少数で否決した。自民党会派は動議への反対を申し合わせており、賛同しない8人は退席して採決に参加しなかった。百条委の動議否決は3度目となる。

改革21会派の山田朋子県議は提案説明で「真相究明に至っていない」などと強い権限を持つ百条委の設置を主張。自民会派の中島浩介県議は、一連の政治資金問題で長崎地検が不起訴処分（嫌疑不十分）としたことなどを反対理由に挙げた上で、知事に対して「県議会や県民への明確な説明」を求めた。

自民は2日に動議反対と、賛同しない場合の退席容認を決定。実際、田中愛国県議、小林克敏県議、大場博文副議長らが退席した。最終的に採決では自民22人が反対し、野党系3会派と公明党の13人が賛成した。

終了後、記者団の取材に大石知事は、議会側が求める説明責任について「できる限り、分かりやすく説明する努力をしていきたい」としつつ、記者会見など具体的な対応については「適切な形を考えたい」とするにとどめた。

県議会は6日、11億6964万円を増額する本年度一般会計補正予算案など18議案を可決、同意し、閉会した。 （一ノ宮史成、貞松保範）