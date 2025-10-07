11月に開かれる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」に出場する自転車競技の簑原由加利選手（42）＝佐賀県神埼市＝と水泳の金持義和選手（31）＝唐津市出身、大阪府在住＝が9月30日、県庁を訪れ、山口祥義知事に「応援を力に変えて最高のパフォーマンスをする」と手話で意気込みを語った。

簑原選手が自転車競技でデフリンピックに出るのは4大会連続となる。これまでに4個の銅メダルを獲得している。4種目に出場する今回は「銀メダル以上を取りたい。世界のアスリートが集結する中、日本選手としてパワーを発揮したい」と決意表明した。

金持選手も4大会連続の出場で、13年の50メートル背泳ぎでは、当時の世界新記録で金メダルを獲得した。今回は背泳ぎやリレーの計6種目に臨む予定で「けがもなく順調。金メダルを目指す」と宣言した。

1924年に始まったデフリンピックの国内開催は、今回が初めて。山口知事は「ベテランの2人のために日本で開かれるかのようだ。特別な大会になってほしい」と激励した。

（田中早紀）