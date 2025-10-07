佐賀市の乳児院で職員が切り付けられて死亡した事件を受け、県と児童養護施設などの関係者が安全対策を話し合う会合が3日、同市であった。再発防止に向けた連携強化を確認したほか、県は子どもや保護者に関する情報をきめ細かに共有することも約束した。

事件では、乳児院に一時保護されていた子どもの母親が殺人罪などで起訴された。会合は施設側からの求めに応じて初めて開かれた7月に続き、2回目。児童養護施設やファミリーホーム、里親の関係団体が、県と安全対策について意見交換する場を要望していた。

3日の会合は非公開で、児童養護施設などの関係者約30人が出席した。出席者によると、各施設が取り組む防犯対策や設備について県が調査した結果を報告。今後も双方が意見を出し合い、安全対策に努めていくことを確認したという。

事件を巡っては、発生前に母親が児童相談所で暴れたことを児相が乳児院に伝えていなかった経緯がある。この日は、施設側から「何かあったときは速やかに情報共有してほしい」との意見が出たという。県は情報提供の在り方について、急を要する場合には口頭、詳細は書面で丁寧に伝えるといった運用を徹底すると報告した。

県児童養護施設協議会の井上和宣会長は、終了後の取材に「情報共有については正解がなく、互いに歩み寄ることが重要だ」と話した。 （田中早紀）