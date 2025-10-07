9月29日夜、田園風景が広がる佐賀市川副町。同町にある陸上自衛隊佐賀駐屯地の輸送機オスプレイがこの日、初めて夜間飛行訓練を行った。南川副校区の杠（ゆずりは）好秋会長（73）は自宅の庭に出て耳を澄ませた。いつも通りの静寂。懸念していた騒音はなく安心した。

「本当に安全か」「うるさくないのか」。駐屯地の開設前、地元では不安の声が広がっていた。自治会長として見かねた杠さんは、市の担当者に相談した。市から要請を受けた防衛省が6月中旬、駐屯地に近い6校区の自治会長約140人を対象に非公開で説明が開かれることになった。

南川副公民館では自治会長31人が出席。飛行経路や安全管理対策の説明を受けた後、参加者からは騒音に関する質問が相次いだ。説明会の内容は後日、回覧板で住民に共有した。

7月9日に駐屯地が開設されて以降、オスプレイが上空を飛び交うが「今のところは音も問題はなく、住民の苦情もない」と杠さん。ただ、夜間訓練も本格化する中、事故や騒音など暮らしに直結する問題が起きないとは限らない。不安の払拭には情報が必要だ。

説明会の要請を受けてくれたように、オスプレイに関係する自衛隊や県などの組織の中で、市が一番身近な存在といえる。「これからも顔の見える関係をお願いしたい」

駐屯地から北に約10キロ先の佐賀市東与賀町にある空き地。ここは9月まで東与賀公民館だった。併設する市の施設を改修し、公民館を移す計画があり、この事業に9月下旬、7300万円の補助が付いた。財源は“防衛マネー”。

駐屯地の開設に伴い、市には防衛省から多額の補助金が入る。戸ケ里漁港（川副町）の舗装整備事業、市清掃工場（高木瀬町）の改修工事、諸富町公民館（諸富町）の改修工事−。事業はほぼ複数年計画で、来年度以降も補助が付き総額計90億円以上を見込む。

地域づくりに直結する防衛マネー。駐屯地に関する市議会特別委員会でも「うちの地域でも使わせてほしいといった声はあちこちで聞く」と報告されている。ただ、補助の決定は同省のホームページでは公開されるが、市からの発表や住民に向けた説明はない。

「あそこで予算が付いたと住民の間でもうわさになる。防衛がらみで地域が分断されてはいけない。駐屯地開設で、市の説明責任が重くなったことを自覚してほしい」。駐屯地近くの70代男性はこう話した。

佐賀市長選と同市議選が12日告示、19日投開票される。2005年の最初の合併から20年。課題が山積し、変革の時を迎えている県都の現状を検証する。

（竹中謙輔が担当します）