福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は6日、福岡市の福工大野球場で雨天順延となっていた第5週第2日の2試合が行われ、九共大が福教大を14−0の五回コールドで破り、6季ぶり46度目の優勝を決めた。2位の九産大は福工大に7−3で勝利。全日程を終え、3位は日経大、4位は同率で福工大、福教大が並び、九工大が6位となった。最優秀選手賞は九共大の稲川竜汰投手（4年・折尾愛真）が初受賞した。

投打の軸が活躍

九共大が投打の軸の活躍で大勝し、栄冠に花を添えた。6点リードの四回に5番麻上（2年・自由ケ丘）が右越えにソロ本塁打を放つと、続く五回は打者一巡の猛攻で一挙7得点。投手陣も先発左腕の佐々木（3年・情報科学）と継投した右腕のエース稲川が相手打線を計4安打無失点に封じた。稲川は今季6試合に登板して3勝0敗、防御率0・93で最優秀選手賞。チームメートに胴上げされ「最後のシーズンを優勝で終わることができてめちゃくちゃうれしい」と喜びをかみしめた。

表彰選手

▽最優秀選手賞 稲川竜汰（九共大）▽敢闘賞 岩下天翔（九産大）▽最優秀防御率 稲川竜汰（九共大）0.93▽首位打者 角田貴弘（九産大）4割2分4厘▽本塁打王 三浦大雅（九共大）3本塁打▽打点王 角田貴弘（九産大）11打点▽盗塁王 今田塁陽（福工大）、阿南心雄（同）4盗塁▽特別賞 畝地竣己（九共大）満塁本塁打

【ベストナイン】投手 平口寛人（日経大）▽捕手 尾形勇太（九産大）▽一塁手 北村健一郎（九産大）▽二塁手 岩下天翔（九産大）▽三塁手 藤原壮汰（九共大）▽遊撃手 榎下和志（日経大）▽外野手 川端南海斗（九共大）、浜田陵輔（日経大）、徳永颯人（福教大）▽指名打者 角田貴弘（九産大）

【打撃10傑】（1）角田貴弘（九産大）4割2分4厘（2）藤原壮汰（九共大）4割7厘（3）尾形勇太（九産大）4割（3）徳永颯人（福教大）4割（5）岩下天翔（九産大）3割9分5厘（6）浜田陵輔（日経大）3割9分3厘（7）川端南海斗（九共大）3割8分9厘（8）木切倉稜真（日経大）3割8分2厘（9）黄晢〓（日経大）3割4分4厘（10）竹下聖人（福工大）3割4分3厘

〓は員の右に力